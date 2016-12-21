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17 種讓你的牆面更美麗的現代風點子

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Vivienda unifamiliar en Wamba (Valladolid), ADDEC arquitectos ADDEC arquitectos 餐廳桌子
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你妝點牆面的方式會大幅度地影響室內的風格以及氛圍，也許你以為牆面只需要簡單地塗上油漆就完成了牆面裝潢，然而其實有許多不同的素材可以被靈活運用在這個家中的區塊上，並且改變空間的整體感。

今天我們要介紹 17 種讓你的牆面更美麗的現代風點子，你會發現不論是石頭，磚頭，磁磚，或是出乎人意料之外的異材質，都能夠讓你的牆面與眾不同。

如果你還覺得牆面只需要簡單油漆就可以的話，就趕快往下看吧~

1. 維琴察石

Stand Grassi Pietre - Marmomacc 2016 - Studio Somenthing, Grassi Pietre srl Grassi Pietre srl 牆面 石器 Beige
Grassi Pietre srl

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Grassi Pietre srl
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這種優雅、古色古香、表面粗糙和質樸的素材在意大利非常受歡迎。 它可以經過拋光，但依舊保持獨特的紋理。

2. 田園風情

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ADDEC arquitectos

ADDEC arquitectos
ADDEC arquitectos
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重量重，表面不均勻的石頭不僅可以用在房子的外觀上。 在家中選擇一面牆面，使用這樣的石材妝點，可以為空間帶來戲劇性的效果。

3. 高貴的大理石

Stand Grassi Pietre - Marmomacc 2016 - Studio Somenthing, Grassi Pietre srl Grassi Pietre srl 牆面 大理石 White
Grassi Pietre srl

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Grassi Pietre srl
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從古希臘和羅馬到現在，大理石一向是打造出美麗和豪華感的建築材料，因此有絕對的吸引力。 此外，這樣的材質提供了許多顏色、花紋可供選擇。

4. 磚頭

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如果喜歡紅磚這種材質，較為簡單的方法是使用替代的材質，利用塗料的方式將牆面打造成像是暴露的磚頭一樣。

打造磚牆

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丙烯酸模具可以放置在水泥混合物上，乾了之後可以著色和塗漆。

5. 美耐皿

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arkham project

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美耐皿 (一種合成樹脂) 的光滑質地可以創造優雅、現代的外觀。由於其容易塑形，因此你可以將之切割成不同的大小與形狀。

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6. 裝飾性的石材

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薄塊或瓦片這類的裝飾石材安裝起來十分方便。 它的質地比天然石材更為精緻柔和，佔據的空間更小，但美麗依舊。

7. 木材

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木材十分美觀且可以隔熱，散發出溫暖氣息，可以質樸也可以華麗，完美地消化各種風格。

加點顏色

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Taps&amp;Baths

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你可以用上油漆的方式改變木材的外觀，但仍舊保持其溫暖的特性。

8. 馬賽克瓷磚

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ShellShock Designs

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ShellShock Designs
ShellShock Designs
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瓷磚的美感，以及它們的多功能性，當組合成馬賽克瓷磚時更加誘人，而這種材質特別適合安裝在廚房或是浴室中。

9. 鏡面

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Mirrors

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我們習慣在浴室或臥室的內牆看到大片的鏡子，但是把鏡面安裝在家中外部如何呢？

10. 3D 陶瓷片

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擁抱你充滿藝術感的一面，利用 3D 陶瓷片裝飾家中的面，讓空間層次更豐富。

11. 瓷磚

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將整面牆用上瓷磚，是簡單又不失美感的好方法。

12. 石膏、油漆和造型

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LA Hally Architect

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LA Hally Architect
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牆壁最簡單和最常見的妝點方式在石膏表面上塗上油漆，但是你可以選擇以留白的方式，簡單地以油漆做出不同的造型。

13. 水洗白

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Juan Carlos Loyo Arquitectura

Juan Carlos Loyo Arquitectura
Juan Carlos Loyo Arquitectura
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以水洗白的方式妝點牆面，能夠營造出地中海的美麗風格。

14. 鋼

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您可以在鋼板之間層壓絕緣材料，如發泡膠或玻璃纖維，然後在增添塗有耐腐蝕的外層塗料，便能打造出現代且大膽的外觀。

15. 歐松板 (OSB) 或壓縮木材

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輕巧且多功能的壓縮木有不同的形式，可以打造出現代且休閒的風格。

16. 微膠粘

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微膠粘劑是一種極薄的彩色水泥塗層，幾乎可以塗在任何的表面上。 由於它可以打造出粗糙的外觀，或是拋光讓表面更光滑，因此算是非常多功能。

對於塗層有任何疑問? 我們的專家很樂意協助~

17. 混凝土

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Taller ADC Architecture Office

Taller ADC Architecture Office
Taller ADC Architecture Office
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在混凝土乾之前可以劃出水平或是垂直線，讓簡單的混凝土不平凡。

延伸閱讀: 

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14 樣粉刷牆面時最容易犯的錯

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