你妝點牆面的方式會大幅度地影響室內的風格以及氛圍，也許你以為牆面只需要簡單地塗上油漆就完成了牆面裝潢，然而其實有許多不同的素材可以被靈活運用在這個家中的區塊上，並且改變空間的整體感。
今天我們要介紹 17 種讓你的牆面更美麗的現代風點子，你會發現不論是石頭，磚頭，磁磚，或是出乎人意料之外的異材質，都能夠讓你的牆面與眾不同。
如果你還覺得牆面只需要簡單油漆就可以的話，就趕快往下看吧~
這種優雅、古色古香、表面粗糙和質樸的素材在意大利非常受歡迎。 它可以經過拋光，但依舊保持獨特的紋理。
重量重，表面不均勻的石頭不僅可以用在房子的外觀上。 在家中選擇一面牆面，使用這樣的石材妝點，可以為空間帶來戲劇性的效果。
從古希臘和羅馬到現在，大理石一向是打造出美麗和豪華感的建築材料，因此有絕對的吸引力。 此外，這樣的材質提供了許多顏色、花紋可供選擇。
美耐皿 (一種合成樹脂) 的光滑質地可以創造優雅、現代的外觀。由於其容易塑形，因此你可以將之切割成不同的大小與形狀。
你可以用上油漆的方式改變木材的外觀，但仍舊保持其溫暖的特性。
瓷磚的美感，以及它們的多功能性，當組合成馬賽克瓷磚時更加誘人，而這種材質特別適合安裝在廚房或是浴室中。
擁抱你充滿藝術感的一面，利用 3D 陶瓷片裝飾家中的牆面，讓空間層次更豐富。
將整面牆用上瓷磚，是簡單又不失美感的好方法。
牆壁最簡單和最常見的妝點方式在石膏表面上塗上油漆，但是你可以選擇以留白的方式，簡單地以油漆做出不同的造型。
以水洗白的方式妝點牆面，能夠營造出地中海的美麗風格。
輕巧且多功能的壓縮木有不同的形式，可以打造出現代且休閒的風格。
微膠粘劑是一種極薄的彩色水泥塗層，幾乎可以塗在任何的表面上。 由於它可以打造出粗糙的外觀，或是拋光讓表面更光滑，因此算是非常多功能。
對於塗層有任何疑問? 我們的專家很樂意協助~
在混凝土乾之前可以劃出水平或是垂直線，讓簡單的混凝土不平凡。
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