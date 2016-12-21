你妝點牆面的方式會大幅度地影響室內的風格以及氛圍，也許你以為牆面只需要簡單地塗上油漆就完成了牆面裝潢，然而其實有許多不同的素材可以被靈活運用在這個家中的區塊上，並且改變空間的整體感。

今天我們要介紹 17 種讓你的牆面更美麗的現代風點子，你會發現不論是石頭，磚頭，磁磚，或是出乎人意料之外的異材質，都能夠讓你的牆面與眾不同。

如果你還覺得牆面只需要簡單油漆就可以的話，就趕快往下看吧~