從居家生活開始的綠化工程: 一間融入大自然的環保住家

隨著時代的發展，地球的健康我們是有目共睹的，全球的升溫、海平面的上升和極端的天氣，都是放在眼前的事實。環境保護的議題愈趨重要，提倡環保的聲音愈來愈多，但究竟人類的排碳活動要怎樣才可以來個了斷呢？怎樣才可以在發展跟環保中取得平行呢？我們還來得急嗎？

這一次為大家介紹的專題，正是一個以環保為中心思想的房屋設計，為了改善現今污染的問題，首先要從我們的生活開始，從家居設計下手，改變我們的生活習慣。想出一分力的你，也快來看看這個房子吧！