從居家生活開始的綠化工程: 一間融入大自然的環保住家

隨著時代的發展，地球的健康我們是有目共睹的，全球的升溫、海平面的上升和極端的天氣，都是放在眼前的事實。環境保護的議題愈趨重要，提倡環保的聲音愈來愈多，但究竟人類的排碳活動要怎樣才可以來個了斷呢？怎樣才可以在發展跟環保中取得平行呢？我們還來得急嗎？
這一次為大家介紹的專題，正是一個以環保為中心思想的房屋設計，為了改善現今污染的問題，首先要從我們的生活開始，從家居設計下手，改變我們的生活習慣。想出一分力的你，也快來看看這個房子吧！
建房子不需要把周圍的樹林都給刪去，只要善用林中的位置，我們一樣可以擁有一間美麗的屋子。在林中生活，不但可以為我們減壓，還對我們的健康有利。植物有著不可思義的淨化能力，除了淨化空氣外，更有吸收輻射的能力，對經常要對著科投品的現代人，非常有利。
現代的社會缺少了一份對生命的尊重，無論是否人命，生命都應該得到尊重，以至一棵樹或是一隻小狗。從這照片上，我們看見建築師選擇在屋簷上劃了一個小圈給樹生長，而未砍掉她，就是這一點的心意，救回了一條超過十年生命。在未來的十年，這樹都可以繼續為房子遮風避下，為地球淨化空氣。
完善的規劃是非常重要，過去就是因為我們在發展前缺少了思考，而導致現今的後果。動工之前，要先構思好設計，然後選擇適用的材料，這可避免了不必要的改動和浪費。在少量的資源地下，我們可以利用設計去填補空間，讓地球的付擔更少。
極簡的風格，不單只是一種潮流，它更是一種生活的態度。把生活的需要減約到最基本，你會發現生命中有很多東西都是不需要的，它們只是一些我們習慣了的奢侈品。只要從家居開始，只購入基本的用品和耐用的多西，就可以減少生產家居廢物的機會。
其實大自然為我們提供了很多資源，而且它們幾乎都是用不盡的，只要適當的採用和不貪心，就可以把它們一代一代的傳下去。自然光就是最好的例子，大型的窗戶和落地玻璃設計，讓日光可透進室內，大量減少用電量。接觸日光還可升我們的健康和心境，讓在辦公室工作的你，更加輕鬆跟健康。
衛生間，也使用了天窗的設計，為浴室提供照明，又可保持隱私度。簡約的設計，可以提升整潔感，易於清潔，可以減少使用化學成份的清潔劑。
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