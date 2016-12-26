從讓人無言的公寓到讓你驚嘆的空間

在新年要到來的時候，大家都會重整一下屋子，把舊東西都清理好，不少人還會為舊房子重新裝修。今天為大家介紹的專題，正是一個房屋大翻新的好例子。設計師把一所平平無奇的公寓化身成為一間充滿少女風情的浪漫小居，使用了淡淡的藍色作為主色調，簡單優雅。
喜歡浪漫的你一定要看哦！
跟一般的住所一樣，帶很多雜物和書本堆放在大廳中，讓空間感覺很壓逼，看起來像一個圖書館一樣。而且家具的顏色採用了深褐色，整個大廳的氣氛比較沉悶。雖然擺設整齊，但還是難以擺脫悶氣。
拿掉了雜物跟書本後，大廳的空間感明顯地增加，再給牆壁塗上了天空的藍色，讓房子內的整體感突然變年輕，完全地把老氣丟去。除了利用藍天白雲的色調外，設計師還用心挑選了帶玩味兒的傢俱，為家中添點生氣。例如牆上的突字時鐘、圓圓地相片框和瓜型的花瓶。
在改造之前，公寓中充滿了懷舊的風味，舊式的碎花沙發，還有歐洲式的高身茶櫃，都是典形的普通住所，缺少了年輕的感覺跟氣氛，難免有點死氣沉沉。
把沙發的位置重新調配，放到窗戶旁，日光照亮了大廳，讓屋內瞬間充滿了生氣。軟軟的白色沙發，配上了矮小的茶几和藍色的牆壁，非常的和諧。簡單線條的風格立燈、編織的坐墊和方形的圖畫，讓房間特別的優雅。
同樣的問題也出現在睡房裡，尤其是床鋪跟床架的款式，特別的殘舊，加上已經泛黃的牆壁，硬是有一股悶氣，讓人非常的不舒服。
在空洞的房間中，長期地靠著四壁，很容易讓人感到寂寞和壓逼的感覺。雖然公寓裡沒有花園或是露台，但也是可以種植一點小生命，為房間帶來一點生機。水種的植物就是一種好的方法，而且不怕帶來螞蟻等問題，只要勤力換水就好了。然後再把泛黃的牆壁重新刷上亮白的顏色，再加上一點藍色作調子，就讓房間充滿了生機了哦！
浴室中的雜物很多，抯擋了光線，特別在洗手盆的下方，很多籃子和東西，讓地方看起有一來點淩亂。
把洗手盆的下方清理好後，空間感明顯的大多了，而且更換了窗戶，讓多點日光照進來，可以去霉氣，空氣流通對浴室非常重要哦！再購買適當的衛浴用品，提升實用率。
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