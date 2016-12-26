從讓人無言的公寓到讓你驚嘆的空間

在新年要到來的時候，大家都會重整一下屋子，把舊東西都清理好，不少人還會為舊房子重新裝修。今天為大家介紹的專題，正是一個房屋大翻新的好例子。設計師把一所平平無奇的公寓化身成為一間充滿少女風情的浪漫小居，使用了淡淡的藍色作為主色調，簡單優雅。

喜歡浪漫的你一定要看哦！