不到新台幣 233 萬元完工! 優雅大方的美麗住家

談到擁有一棟房子，誰都希望能有一個美觀大方又經濟實惠的家，既能帶給人安全感，同時又能反映出屋主的個性。今天要介紹給你的，是一個只花不到 7 萬歐元（約當新台幣 233 萬元）就打造好的住家，總面積為 41.14 坪，外加 10.89 坪的車庫，外觀極為優雅大方，而且還功能齊全，是座非常實用的住宅。準備好一探它的魅力了嗎？現在就一起來參觀吧！
如果說，建築物的門面就像一張名片，這棟住宅的大門無疑是最吸引人的一張！以深色系搭配白色和木質顏色，外觀充滿了優雅的美學，讓人第一眼就深深著迷！
如果你喜歡這座房子的正面，你一定要來看看它的美背。從這個角度，我們可以看到一座非常壯觀的後院，它有著超大的露臺，以及分成三個層次的階梯。從餐廳望出，便可將花園的全景盡收眼底。
現代感是這座房子的特徵。建築師使用的材料、設計和細部組成，在在都呈現出優雅無匹的當代印象，不論從哪個角度看，都讓人嘆為觀止！
從這張照片中可以看到更多房屋的細節。在木製的屋頂下設計出休閒區域，上面擺設著優雅迷人的傢俱。在此不論是會親友或獨處，都是非常理想的園地。
從這張圖上可以看到，設計師為這座單層建築規畫了 3 間臥室、 1 個儲藏區、 1 個大浴室、 1 個家庭辦公室，以及走廊和廚房。此外還有 1 個大型車庫、鍋爐房、工作室、廚房儲藏室、天井和洗手間。
現代感住家最重視的是色彩的組合。在這處空間裡，設計師採用灰色調混合木質傢俱和黑色元素，構成經典的視覺觀感，搭配大面積的窗戶創造出畫龍點睛的亮麗格調。
從這個角度來看，可以欣賞到更多細節。自然光從窗戶外流洩而入，坐在這裡就可以飽覽窗外風景，客廳裡洋溢著溫暖的氣息。
設計師在廚房區域運用木料來裝潢，木質的地板、牆壁、門面和櫃台，散發出無限柔軟溫馨的氣息，美到讓你忘了下廚了！
餐廳的佈置延續了其他空間的美學。運用黑、白、木質的搭配作為主調，透明玻璃桌面則與大片的玻璃窗相互呼應，在此可以享受明媚的自然光。
廚房採用中島式設計，美觀優雅的外形極為吸睛，搭配上透明的玻璃門、淺灰色的長窗簾，以及戶外美不勝收的視野，在此烹飪已成為一種生活上的極致享受。
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