不到新台幣 233 萬元完工! 優雅大方的美麗住家

談到擁有一棟房子，誰都希望能有一個美觀大方又經濟實惠的家，既能帶給人安全感，同時又能反映出屋主的個性。今天要介紹給你的，是一個只花不到 7 萬歐元（約當新台幣 233 萬元）就打造好的住家，總面積為 41.14 坪，外加 10.89 坪的車庫，外觀極為優雅大方，而且還功能齊全，是座非常實用的住宅。準備好一探它的魅力了嗎？現在就一起來參觀吧！