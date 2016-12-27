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離開城市生活吧! 被大自然擁抱，有防颱風牆的質樸平房

Genie Chien Genie Chien
villa921, ハルナツアーキ ハルナツアーキ 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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你曾經想過從煩囂的都市移居到被大自然環抱的環境，去享受清靜的鄉野生活嗎？或許這個想法曾經一閃而逝，真要落實還真的不知從何著手。這次要介紹的就是這麼一個案例，這家人委託建築師在西表島上建造一座平房，全家從東京搬到這裡落戶，展開在這島嶼上的新生活。這些年來他們不但與當地居民相處和諧，同時也充分融入島上的氣候、文化和生活方式。現在就讓我們一起去拜訪吧！

適合當地環境的住宅

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ハルナツアーキ

ハルナツアーキ
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這座平房蓋在西表島上，從石垣島搭船大約 40 分鐘可以抵達。房子座落在有著許多農場的地方，島上 90 % 覆蓋著原始森林，多數已被指定為國家公園。建築師採用簡單的山牆屋頂，並根據當地環境來打造這棟平房。

考慮到雨季和夏日的設計

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沖繩的老房子都有屋簷和地板的設計，這是作為室內和室外的緩衝區，同時也是迎賓的地方。建築師考慮到雨季時節和夏日豔陽，特別加長了屋簷，底下設有一座露臺。住戶可以在這裡晾掛淋溼的衣服、清理器具，同時也可作為兒童日常遊戲的場所。

採用防風網

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這座島上常有颱風，建築師特別裝設了特殊的防風網，它能承受超大的颱風，避免散落的物件砸到房子。同時當強風來襲時，它還可以保護照明設備和通風系統免受風災侵害。

靈活的空間組合

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這座房子住著一對夫婦和兩個孩子。房間包括客廳、臥室、廚房、洗手間和淋浴室，還有儲放工具器材的空間。房間設有兩處入口，未來隨著小孩成長，還可以進一步進行隔間。

極大化島嶼自然空間

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設計師刻意不完全劃分每個房間，將內部和外部結構打造成開放式格局。住在裡面，可以擁抱戶外的美景，充分感受到生活在大自然裡的愉悅。

輕鬆的生活空間

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生活在這裡，眼前展開的風景有如一幅美麗的圖畫。內嵌式的層架和低矮的沙發讓空間顯得格外休閒。混凝土和木材的結合創造出溫暖的質感。

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空間感的蔓延

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儘管內部空間只有 21 坪大，但只要打開陽臺的門窗，就可以盡賞瑰麗的大自然美景。和鄰居的生活拉近，彼此容易建立起深厚的關係，這處開放的空間成為和家人及芳鄰度過美好晨昏的地方。

全然開放的空間

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開放式的空間甚至可以延伸到這裡。如果你願意，你可以把滑門全部拉開，不論何時都可以擁抱大自然。生活在一片你可以不必擔心周遭眼光的土地上，任誰都別無所求了。

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