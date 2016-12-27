離開城市生活吧! 被大自然擁抱，有防颱風牆的質樸平房

沖繩的老房子都有屋簷和地板的設計，這是作為室內和室外的緩衝區，同時也是迎賓的地方。建築師考慮到雨季時節和夏日豔陽，特別加長了屋簷，底下設有一座露臺。住戶可以在這裡晾掛淋溼的衣服、清理器具，同時也可作為兒童日常遊戲的場所。