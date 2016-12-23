群山環抱的生態家園：一間散發田園詩風格的環保預製木屋

對於 DMP Arquitectura 的老闆 Daniel Martí 而言，這座被群山環抱的生態住家是他愛的結晶！隨著住宅成本上升，建築師們必須各顯神通，在符合業主預算範圍的前提下，建造出不犧牲生活品質的房子。他決定結合標準化方法和預製屋，幫自己達成了這個目標。這座散發著田園詩風格的建築物，讓住戶能夠享受到新鮮涼爽的山間空氣，現在就讓我們一起來深呼吸！
這棟小小的木造房屋座落於西班牙東部一個名叫 Beniarrés 的小鎮，整座結構是採用天然及工程木材所打造。居住面積只有 15.4 坪，可愛的木屋裡裝置有現代化設施，例如太陽能光伏板和水回收設備等。
房子的建築工程只用了大約 10 天時間。所有的一切都是手工建造，沒有使用任何重型機械，像是怪手或起重機。由於部分結構體是採預製，接下來只需要簡單的設計技術便可完成。門面是採用熱處理雲杉。除了木板之外，牆壁則是使用一種特殊類型的舖設瓷磚。
室內佈局簡單流暢，採光也相當良好。空間的主角包括大型的長沙發，以及一座由簡單長椅改裝成的咖啡桌。牆壁上掛飾著帶框的圖畫，大型門窗外有著天然的良好視野，室內整天都流洩著自然光。
浴室採用白色牆壁和灰色水泥瓷磚地板。淋浴區舖設了疊層地板，以一面玻璃和其他空間區隔開來。簡單的壁掛式架子可以吊掛毛巾，在有限的空間裡，不失為一個巧思。
儘管這張照片只露出房間的一角，但還是可以看到白色的牆壁。其中的一面牆裝置有大型衣櫃，床舖則佔據了房間核心。牆面上開設的一道窄門，可以讓屋主從臥室直接通到前院。
被周圍美景包圍的這處前院，是這座房子最讓人喜愛的地方。花園遍地舖設著礫石，上面擺放了木製餐桌和椅子，一旁還種植了果樹和盆栽仙人掌。在這裡品嘗美味的西班牙海鮮飯，當真是人間一大享受！
別以為蓋像這樣一棟房子是白日夢。只要有創新的想法和適當的支援，你也可以很快擁有一座像這樣的西班牙木屋，享受沐浴在大自然美景中的愉悅。
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