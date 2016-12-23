群山環抱的生態家園：一間散發田園詩風格的環保預製木屋

被周圍美景包圍的這處前院，是這座房子最讓人喜愛的地方。花園遍地舖設著礫石，上面擺放了木製餐桌和椅子，一旁還種植了果樹和盆栽仙人掌。在這裡品嘗美味的西班牙海鮮飯，當真是人間一大享受！

別以為蓋像這樣一棟房子是白日夢。只要有創新的想法和適當的支援，你也可以很快擁有一座像這樣的西班牙木屋，享受沐浴在大自然美景中的愉悅。

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