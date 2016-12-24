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15 個家中入口的好點子

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
Дом в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design 房子
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我們常常強調入口設計的重要性，因為它關乎客人對我們的家第一印象。可是一個稱得上「理想」的入口不僅僅要看起來漂亮，它一定也必須備有一定地防盜功能來防止賊人光顧。

今天我們為大家搜集了 15 個值得參考的入口設計，有的強調深淺色的顏色對比、有的旨在跟前院的設計配合、也有的單純走簡約自然風等等，總有一款合你的心意！

1. 明亮的入口

Karadavut Villa, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
VERO CONCEPT MİMARLIK

VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK
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充足的照明是這個入口的主要元素。燈光設計師擅長於利用各種不同的牆燈和小圓燈等等來營造出明亮又柔和的效果。

​2. 多種材質的入口

Casa Ming, LGZ Taller de arquitectura LGZ Taller de arquitectura 窗戶 木頭 Wood effect
LGZ Taller de arquitectura

LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura
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以各種不同材料而成的入口非常有現代感，上圖的入口處正正由木門、木地板、碎石、黑灰色牆壁以及石紋牆壁組成，非常美觀。 

​3. 顏色鮮艷的入口

Saman Damı, ARAL TATİLÇİFTLİĞİ ARAL TATİLÇİFTLİĞİ 房子
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
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把入口處的大門和窗框塗成鮮紅色是一種十分活潑的設計，讓賓客從踏入門的那一刻就覺得自己被熱烈歡迎。

​4. 設有小徑的入口

Ankara Villa, RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
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如果家裡有前院的話，舖設一條由水泥地板打造成的小徑連接到前門處也是一個很好的選擇。

​5. 經典風入口

Дом в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design 房子
AGRAFFE design

AGRAFFE design
AGRAFFE design
AGRAFFE design

這種模仿上世紀的典雅風入口會不會是你心目中的最佳選擇？旋轉金屬樓梯搭配木材和花花草草的組合準沒錯。不過如果入口設有這樣子的窗戶，你就要在保安方面多下功夫了！

​6. 擁有迷你前院的入口

Casa E-171, ELVARQUITECTOS ELVARQUITECTOS 露臺
ELVARQUITECTOS

ELVARQUITECTOS
ELVARQUITECTOS
ELVARQUITECTOS

這個入口的設計十分簡單，可是屋主為了多添一點變化，於是便在入口處設計了一個由碎石舖成的迷你前院。 

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​7.極簡主義的入口

homify 前門
homify

homify
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消除入口不必要的枝節、選用富有現代感的金屬大門是這個走極簡主義風格的入口的重點～

​8. 玻璃入口

RESIDENCIA NUÑO, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño 窗戶
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

以透明玻璃作為入口的亮點的想法非常創新！門框也竟然是以石頭為材料，設計獨特的大門也十分吸睛呢！

​9. 馬賽克與拼花前門

音楽家の家「Casa Felice」, ユミラ建築設計室 ユミラ建築設計室 窗戶
ユミラ建築設計室

ユミラ建築設計室
ユミラ建築設計室
ユミラ建築設計室

這個房子的屋主討厭沉悶的設計，所以房子的前門才能看起來這麼色彩繽紛！無論是拼花的入口地板或者是前面旁邊的馬賽克牆面都能讓人過目不忘。

​10. 純木推門入口

Residência Brise, Gisele Taranto Arquitetura Gisele Taranto Arquitetura 窗戶
Gisele Taranto Arquitetura

Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura

無論是推門本身或者是四周的牆面，設計師都選用了木材來打造這個獨一無二又富有現代感的入口。有了天然木材的點綴，入口就自自然然不用擺放其他的裝飾品啦！

​11. 富未來感的入口

Villa Luisa, Matteo Gattoni - Architetto Matteo Gattoni - Architetto 前門
Matteo Gattoni – Architetto

Matteo Gattoni - Architetto
Matteo Gattoni – Architetto
Matteo Gattoni - Architetto

當我們講到現代簡約風、現代時尚風的時候，我們當然不可以漏掉未來風設計的入口！房子的牆身跟入口小徑的取材一樣，這樣更加能充分突顯出富有未來感的金屬前門。

​12. 度假風入口

Casa FS55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

把家裡打造成度假風絕對不是難事！這個以純白牆壁、藍灰色小徑和木門有讓你想起希臘嗎？除此之外，前門旁的復古小燈和窗後的花布也強調了這種悠閒的度假味道呢～

​13. 由植物點綴的入口

Casa Caritas No.58, ARQUIPLAN ARQUIPLAN 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
ARQUIPLAN

ARQUIPLAN
ARQUIPLAN
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植物一直都是最天然的裝飾品，其自然的效果從上面的圖片中也看得到，而且植物的價格相宜，大家不妨考量看看喔～

14. 層疊的步道

Casa del Cabo, Remy Arquitectos Remy Arquitectos 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Remy Arquitectos

Remy Arquitectos
Remy Arquitectos
Remy Arquitectos

層疊的石頭步道交錯著，下方有鋪上石頭的小水池，高貴中又帶有禪意，搭配上木頭的大門後，一冷一暖恰恰好。

​15. 典雅風入口

Casa Unifamiliar, Estilo Clasico Rural Argentino en Luján, Opra Nova - Arquitectos - Buenos Aires - Zona Oeste Opra Nova - Arquitectos - Buenos Aires - Zona Oeste 窗戶
Opra Nova – Arquitectos – Buenos Aires – Zona Oeste

Opra Nova - Arquitectos - Buenos Aires - Zona Oeste
Opra Nova – Arquitectos – Buenos Aires – Zona Oeste
Opra Nova - Arquitectos - Buenos Aires - Zona Oeste

最後我們來看的是這一個以深色為主的典雅風入口——雙門設計顯得有氣派，門上雕花細節亦十分細膩。支撐屋檐的黑色樑柱和前門的兩個復古燈箱充滿了經典味道，造就了這一個令人印象深刻的典雅風入口。

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