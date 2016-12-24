15 個家中入口的好點子

我們常常強調入口設計的重要性，因為它關乎客人對我們的家第一印象。可是一個稱得上「理想」的入口不僅僅要看起來漂亮，它一定也必須備有一定地防盜功能來防止賊人光顧。
今天我們為大家搜集了 15 個值得參考的入口設計，有的強調深淺色的顏色對比、有的旨在跟前院的設計配合、也有的單純走簡約自然風等等，總有一款合你的心意！
充足的照明是這個入口的主要元素。燈光設計師擅長於利用各種不同的牆燈和小圓燈等等來營造出明亮又柔和的效果。
以各種不同材料而成的入口非常有現代感，上圖的入口處正正由木門、木地板、碎石、黑灰色牆壁以及石紋牆壁組成，非常美觀。
把入口處的大門和窗框塗成鮮紅色是一種十分活潑的設計，讓賓客從踏入門的那一刻就覺得自己被熱烈歡迎。
如果家裡有前院的話，舖設一條由水泥地板打造成的小徑連接到前門處也是一個很好的選擇。
這種模仿上世紀的典雅風入口會不會是你心目中的最佳選擇？旋轉金屬樓梯搭配木材和花花草草的組合準沒錯。不過如果入口設有這樣子的窗戶，你就要在保安方面多下功夫了！
這個入口的設計十分簡單，可是屋主為了多添一點變化，於是便在入口處設計了一個由碎石舖成的迷你前院。
以透明玻璃作為入口的亮點的想法非常創新！門框也竟然是以石頭為材料，設計獨特的大門也十分吸睛呢！
無論是推門本身或者是四周的牆面，設計師都選用了木材來打造這個獨一無二又富有現代感的入口。有了天然木材的點綴，入口就自自然然不用擺放其他的裝飾品啦！
當我們講到現代簡約風、現代時尚風的時候，我們當然不可以漏掉未來風設計的入口！房子的牆身跟入口小徑的取材一樣，這樣更加能充分突顯出富有未來感的金屬前門。
把家裡打造成度假風絕對不是難事！這個以純白牆壁、藍灰色小徑和木門有讓你想起希臘嗎？除此之外，前門旁的復古小燈和窗後的花布也強調了這種悠閒的度假味道呢～
層疊的石頭步道交錯著，下方有鋪上石頭的小水池，高貴中又帶有禪意，搭配上木頭的大門後，一冷一暖恰恰好。
最後我們來看的是這一個以深色為主的典雅風入口——雙門設計顯得有氣派，門上雕花細節亦十分細膩。支撐屋檐的黑色樑柱和前門的兩個復古燈箱充滿了經典味道，造就了這一個令人印象深刻的典雅風入口。
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