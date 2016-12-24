15 個家中入口的好點子

我們常常強調入口設計的重要性，因為它關乎客人對我們的家第一印象。可是一個稱得上「理想」的入口不僅僅要看起來漂亮，它一定也必須備有一定地防盜功能來防止賊人光顧。

今天我們為大家搜集了 15 個值得參考的入口設計，有的強調深淺色的顏色對比、有的旨在跟前院的設計配合、也有的單純走簡約自然風等等，總有一款合你的心意！