清新的質樸:取材天然的小木屋

尾日向辰文建築設計事務所

尾日向辰文建築設計事務所

長廊的設計連結了室內外的空間，讓自然採光不至於直接強烈的照射到屋內，而有縫隙的頂層與光造成的影子與下方的木紋更成為了屋內的唯一裝飾。

房內連接戶外的空間有相當多的設計能夠參考喔!