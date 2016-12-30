清新的質樸:取材天然的小木屋

在看了很多富麗堂皇的建築或是充滿現代感的時尚設計後，有時候也想感受一些清新的氣息，這樣的清新又不見得是圍繞在森林或植披間那樣的離人索居；而是簡單平凡的乾脆，能在天然建材的居所內感受歲月靜好，現世安穩。這次點子簿就要帶大家來看看這棟取材天然的小木屋，在木材的選用上幾乎不經太多刻意的雕琢，簡單的讓木頭展現屬於自身的特性，連木頭香氣都肆意的流竄在屋內。
建築本身就以一種相當融合周遭自然的方式展現它平靜卻又質樸的特性，沒有太多華麗的綴飾，不搶眼的外觀把平凡變成了美好的景致。
房內結構的設計讓風能夠自在的在屋內流動，將木頭的香氣隨著風帶到屋內的每個角落，而這樣的設計也同樣只是僅僅從結構上下手，並未添加太多華麗的元素，不刻意的自然顯得相當平實。
一樓的空間裡，利用高低差結合了塌塌米式的地板，與以保留原木樣貌為主的餐桌椅，雖混搭了許多不同風格的元素，但卻也因木材未經過多處理的天然色調，讓各種元素融合在這空間裡。
想知道更多利用木頭的設計嗎?我們的設計師可以幫到你喔!
塌塌米的空間與餐桌的高低差讓空間有了不同的層次，而將樓梯設計成為塌塌米空間向上延伸的方式，更讓空間的層次感更加豐富；而將樓梯下方的空間設計成為電視櫃，也是空間利用相當得宜的方式。
長廊的設計連結了室內外的空間，讓自然採光不至於直接強烈的照射到屋內，而有縫隙的頂層與光造成的影子與下方的木紋更成為了屋內的唯一裝飾。
房內連接戶外的空間有相當多的設計能夠參考喔!
沿著樓梯上到二樓能夠到達這樣一個塌塌米的空間，從圖片能夠看到階梯與木柱造成空間的層次感相當豐富，卻又不會因而有雜亂感，簡簡單單的塌塌米空間，無論是起居休憩都是不錯的選擇。
喜歡充滿日式風味的你，也可以看看:大視野的挑戰:一眼望穿的日式平房。