把溫暖帶回家：擁有開放式空間的日式治癒系美房

這一個房子樓高兩層，面向庭院的牆都給裝上了許多落地玻璃窗，白天的時候為房子帶來不少陽光。位於房子中心的火爐和煙囪十分顯眼，不禁讓人直接想起冬天白煙裊裊的景象，為冬天加添一份溫暖。

除此之外，二樓的窗外和一樓右手邊的門前都裝上了充滿日式傳統風味的木柵，是為設計亮點之一。