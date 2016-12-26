把溫暖帶回家：擁有開放式空間的日式治癒系美房

冬天時分，我們總是特別想要跟心愛的人暖暖地窩在家裡，看著窗外落雪紛飛‥‥‥雖然台灣的大城市通常都不會下雪，可是我們也可以追求同樣的溫暖感覺！今天我們想要介紹的房子是一間充滿暖意的日式治癒系美房，日本人素來都擅於運用木材來打造溫馨又舒適的家，這一個房子當然也能體現出這一種味道。現在就讓我們為你送暖吧！
這一個房子樓高兩層，面向庭院的牆都給裝上了許多落地玻璃窗，白天的時候為房子帶來不少陽光。位於房子中心的火爐和煙囪十分顯眼，不禁讓人直接想起冬天白煙裊裊的景象，為冬天加添一份溫暖。
除此之外，二樓的窗外和一樓右手邊的門前都裝上了充滿日式傳統風味的木柵，是為設計亮點之一。
晚上的室內燈光柔和，日式格柵門在此顯得特別有傳統古典味道。光是跟三五知己坐在門外喝熱茶聊聊天都已經非常溫馨。
一如其他典型的日式房子一樣，室內的起居空間建在升高的地台上，鞋櫃旁的地板上甚至還舖上塌塌米，滿有傳統日式風味。玄關這邊還裝設了一扇玻璃窗，讓人能直視房子中庭的地方。
客廳的傢俱擺設十分簡約，擺放的位置都是以火爐作為中心，因為視覺上十分平衡，讓人倍感舒適。以木材為主調的客廳與白色的牆壁和天花是永遠不過時的組合，而且它們總是能配合自然光來營造出一種柔和的氛圍。
挑高設計本身已經讓房子的空間感增加，設計師在此也繼續使用了開放式空間設計，減少實際牆壁間隔來令空間感更加充裕，這就是為什麼房子看起來這麼舒適、這麼治癒的原因！
設計師利用地板的高度差而打造出左邊那一條開放式走廊，這個做法也值得我們學習。
從這邊我們也可以看到塌塌米空間用的是球形吊燈，使用這種線條的燈具有助提升空間的和諧感喔！
塌塌米在日本文化中佔了一個很重要的位置，所以在設計的過程中這個傳統元素並沒有被遺忘。坐在塌塌米上有效防止肌肉過度鬆弛，而且編成塌塌米的燈芯草草香有助舒緩情緒，難怪它能世世代代相傳。
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