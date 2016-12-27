辦公住家不分開：創意無限的兩用雙層房子

居家就業 (Home Office) 或許是很多人覺得最理想的工作模式，因為它不僅僅可以讓工時變得有彈性，而且也可以省去上下班的交通時間，這樣子就可以把更多的時間放在另一半、家人還有孩子身上。

今天要介紹得創意房子的設計基於這種居家就業概念，房子的一樓是一個寬闊的小型辦公室；二樓則是老闆和家人住的私人空間。除了建房的意念創新外，設計師如何「運用多種不同的材質和設計元素」也是一個值得留意的亮點喔～