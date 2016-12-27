辦公住家不分開：創意無限的兩用雙層房子

居家就業 (Home Office) 或許是很多人覺得最理想的工作模式，因為它不僅僅可以讓工時變得有彈性，而且也可以省去上下班的交通時間，這樣子就可以把更多的時間放在另一半、家人還有孩子身上。
今天要介紹得創意房子的設計基於這種居家就業概念，房子的一樓是一個寬闊的小型辦公室；二樓則是老闆和家人住的私人空間。除了建房的意念創新外，設計師如何「運用多種不同的材質和設計元素」也是一個值得留意的亮點喔～
房子面向庭院，院子裡草木長得十分茂盛而且密集，讓人工作之餘也可以望向窗外的綠景放鬆心情而且樹木和草叢本身就是一種最天然的籬笆，增加隱私度。
進門一看見的是一個公共的工作通道，石板灰藍石的拼花地板打破了辦工室就是沉悶的框框，如果不是看到門旁的公告板，或許你不會猜到這是個工作的地方呢！
既然房子的坪數有限，開放式的空間設計就最適合了！整個工作間沒有牆壁阻隔，陽光於是便完全能夠照亮整個地方，讓人工作的時候份外精神！
牆前擺放了一個高至天花板的巨型書架，貼牆的設計節省空間，也迎合了公司對於收納和擺放文件的空間需求。
一樓的另一端是一個簡約的繪畫角落，除了畫板和椅子等必要傢俱外就沒有其他多餘的擺設。四周圍繞的是特大玻璃窗，這能確保在創作藝術的時候有充足的陽光，說不定更能激發靈感呢！
這裡是房子的二樓，換句話說就是老闆與家人共住的私人空間。私人通道的設計十分低調，而且二樓的設計元素跟樓下類同，比如說支撐天花板的木製橫樑以及木窗框。
值得留意的除了設計師選用的長方形與圓形窗子外，還在牆上的嵌入式窄長書架，實在是盡用了每寸空間。
浴室的設計相對來說比其他的起居空間跳脫，以彷30年代的復古風格為主——紅色磁磚牆和浴缸以及拼花地板。以復古風融入現代設計，我們覺得這個意念非常有創意！
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