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不到台幣 1600 元打造夢幻浪漫陽台

Yungshun Lee Yungshun Lee
DECORACION TERRAZA, Become a Home Become a Home 露臺
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家中如果有個小小的陽台空間，其實是可以很好利用的，這樣的小空間可以用來作為其他生活機能空間的延伸。這次點子簿要分享的是一個陽台改造的專案，用不到台幣 1600 元的價格，將一個閒置的陽台打造成為一個充滿浪漫氛圍的浪漫場所，這樣小成本的改造方式，或許也會讓你想在自家的陽台來自行動手嘗試看看。

想參考更多低成本陽台設置的方式，你可以參考:6個你可以輕易擁有的小陽台

改造前的陽台空間

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這個陽台似乎是曾經有過經營打理的痕跡，但植栽總是需要花時間去照顧的，雖是荒廢的植栽，但這裡的木盆子倒不見得需要丟棄，應該也可以是個很好利用的裝置。

獨特味道的紅磚牆

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四周圍繞的紅磚牆有著獨特的味道，架高的對外牆面也讓這陽台空間多了些隱密性。看到這裡，你是否正在思考:怎麼樣用不到1600 元的低成本改造這裡呢?我們就來看看設計師有甚麼樣的驚人之舉吧!

夢幻小空間

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裝飾燈具的利用絕對是營造浪漫氛圍的不二之選，白紗吊簾除了輕易就能打造出情調空間外，低成本的特性也是居家布置的好選擇。搭配簡單的桌椅，小小的休憩空間就顯得不一樣了。

人工草皮

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利用人工草皮覆蓋原先已顯髒亂的地面，除了讓整體質感提升外，赤腳走在上面更增添了與大自然接觸的親密感，也增加了在此休憩的舒適度。

植栽的重生

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將原先就有的木盆子重新種植花草，讓陽台的空間重新有綠色的生命，當然在此之後更不應該疏於對花草的照料，才能夠讓這改造後的陽台延續它的浪漫喔!

這裡有更多陽台的專案，來看看吧!

黑色的時尚貨櫃屋: 與自然環境融合為一的低成本工作室
看了這樣的陽台改造，你有更好的點子嗎?歡迎與我們分享!

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