不到台幣 1600 元打造夢幻浪漫陽台

家中如果有個小小的陽台空間，其實是可以很好利用的，這樣的小空間可以用來作為其他生活機能空間的延伸。這次點子簿要分享的是一個陽台改造的專案，用不到台幣 1600 元的價格，將一個閒置的陽台打造成為一個充滿浪漫氛圍的浪漫場所，這樣小成本的改造方式，或許也會讓你想在自家的陽台來自行動手嘗試看看。

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