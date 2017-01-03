夢想中的家：兼具舒適與實用性的白色城堡

你是否曾經在心裡建構過自己想要的家是甚麼樣子?或者已經替心裡的家構築了具體的藍圖?無論你對你想要的家有甚麼樣的規劃進度，這次點子簿要推薦的這棟建築，肯定會讓你有更多的想法替自己的夢想來完成更多細節。也說不定在你看完這棟兼具實用與舒適的建築後，就把它當成夢想中的家了呢!
外觀上以白色來作為主體的色調，設計上簡單大方，卻也更凸顯出屋子的優雅與時尚，屋簷的圓角設計更替建築增添了幾許柔美的感覺。
木地板與大片玻璃的採光，讓廚房呈現出典雅的氣質外，同時空間也多了幾許溫馨的感覺。在這裡甚至可以觀看到屋子裡的其他區域，開放式的設計透過了廚房讓家連結起來。
廚房的設計對家來說相當重要，這裡教你一些小撇步:45 個實用的廚房櫥櫃 – 絕對會讓你的家機能更完善。
家的廚房通常都離不開餐廳，這樣的設計除了讓用餐顯得更加方便外，更聯繫了用餐者與烹飪者的交流。但這裡的餐廳雖連結著廚房，但是卻有著它獨特的魅力，植栽的視野連結了大玻璃窗外的景色，有把所有綠意搬進屋子的錯覺。
白色沙發上錯落著褐色的靠枕，鋪毛的地毯覆蓋在木地板上，當赤腳踩過木地板到地毯，然後坐在沙發上，時尚的落地燈光一打上，是多舒適的感受啊!
走廊是連結家中每一個不同空間的重要通道，這裡的走廊能夠接收到每個房間裡給予的自然光，讓空間更顯明亮寬敞。
進到浴室馬上就被米色的磁磚所營造的舒適兼奢華的氛圍環繞，而且浴室裡的採光一點都不馬虎，利用不挑高但加長的窗戶去獲取自然光，這樣的設計同時也兼顧了私密性。
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在一個舒適的家中，有足夠的儲存空間是相當重要的，這樣才能夠保持在生活機能空間中能夠清爽不雜亂。在這更衣間裡除了能夠擺放大量的衣物外，甚至還有更多的閒置空間能夠被利用，家中的雜物就不怕沒地方放置了。
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