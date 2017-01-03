夢想中的家：兼具舒適與實用性的白色城堡

你是否曾經在心裡建構過自己想要的家是甚麼樣子?或者已經替心裡的家構築了具體的藍圖?無論你對你想要的家有甚麼樣的規劃進度，這次點子簿要推薦的這棟建築，肯定會讓你有更多的想法替自己的夢想來完成更多細節。也說不定在你看完這棟兼具實用與舒適的建築後，就把它當成夢想中的家了呢!