超實用的設計妙法：10 個打造獨特浴室的嶄新點子

現今的浴室，除了功能性之外，它更是一個展現獨特設計跟品味的好地方。尤其在現代的設計和裝潢中，它可能是唯一的實驗空間。

今天Homify為大家集結了十個非常專業和現代風的浴室作例子，它們都是全球頂尖的專業人仕所設計的。這些點子絕對會為你帶來新的靈感，突破你對浴室的固有概念，重新看到這個空間的潛在力！