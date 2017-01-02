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超實用的設計妙法：10 個打造獨特浴室的嶄新點子

Tarsier Tarsier
homify 現代浴室設計點子、靈感&圖片
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現今的浴室，除了功能性之外，它更是一個展現獨特設計跟品味的好地方。尤其在現代的設計和裝潢中，它可能是唯一的實驗空間。

今天Homify為大家集結了十個非常專業和現代風的浴室作例子，它們都是全球頂尖的專業人仕所設計的。這些點子絕對會為你帶來新的靈感，突破你對浴室的固有概念，重新看到這個空間的潛在力！

1.自然風

Chalet DAG, Chevallier Architectes Chevallier Architectes 現代浴室設計點子、靈感&圖片
Chevallier Architectes

Chevallier Architectes
Chevallier Architectes
Chevallier Architectes

這個浴室使用了漂亮的實木材料和大型的窗戶作天花，大自然的風光一覽無遺地呈現在上空中。鄉村風情的石牆跟充滿現代感的衛浴用品形成了強列的對比，但這樣的設計同時完美地帶給我們充滿自然的風味。

2.混合不同的元素和材料

APARTAMENT - NEPTUN PARK - GDAŃSK, Anna Serafin Architektura Wnętrz Anna Serafin Architektura Wnętrz 現代浴室設計點子、靈感&圖片
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz

這個浴室使用了不同的材料，就像後方的波浪紋磚頭，你怎麼可能不喜歡它呢？它跟平滑的木製櫃子和大大的鏡子成了對比，為視覺上帶來了新的衝擊。

3.玻璃設計

Rancho San Francisco Lopez Duplan Arquitectos 現代浴室設計點子、靈感&圖片
Lopez Duplan Arquitectos

Rancho San Francisco

Lopez Duplan Arquitectos
Lopez Duplan Arquitectos
Lopez Duplan Arquitectos

這個浴室除了充滿了木材和大理石的飾面之外，還有一個非常特別的設計，就是使用了通透的玻璃非常流暢和自然地劃分空間。

4. 享受式的水療設計

Luxus Raum, Haacke Haus GmbH Co. KG Haacke Haus GmbH Co. KG 現代浴室設計點子、靈感&圖片
Haacke Haus GmbH Co. KG

Haacke Haus GmbH Co. KG
Haacke Haus GmbH Co. KG
Haacke Haus GmbH Co. KG

通過一致地使用木材、獨特的水槽和馬賽克的瓷磚，這間浴室讓人感覺置身於豪華的桑拿屋，讓你可以擺脫所有的煩惱。浴缸的下方還特意建設了木製的平台，再配上灰色鵝卵石，為這個浴室的設計劃了完美的句點。

5.裝飾的美學

Mozaiki z płytek, Deeco Deeco 現代浴室設計點子、靈感&圖片
Deeco

Deeco
Deeco
Deeco

家中的浴室地方很小，只有幾平方米的話，的確會有一點限制了設計和裝潢。但是在這個例子中，即便是很小的空間，其實也也可以擁有別出心裁的美麗設計，只要選對了配件和顏色，還是可以創立出一個令人驚嘆的房間。

6.花海

Санузел гостевой в загородном коттедже, Гурьянова Наталья Гурьянова Наталья 現代浴室設計點子、靈感&圖片
Гурьянова Наталья

Гурьянова Наталья
Гурьянова Наталья
Гурьянова Наталья

你覺得這浴室的設計是驚歎的美，還是有一點過了啦？隨你的喜好吧！毫無疑問，這是一間非常特別的浴室。雖然沒有自然光，但是白色的牆壁配上粉色系的設計卻非常引人入勝。

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7.善用光線的美感

Nightingale Decor, Hollywood Hills, Erika Winters® Design Erika Winters® Design 現代浴室設計點子、靈感&圖片
Erika Winters® Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

究竟這是一個水槽，還是燈呢？從來沒有見過這樣的設計吧！不可否認的是，這看起來很時尚，雖然並沒有一個特定的功能，但卻令你的浴室更加特別！

8.亮白的設計

Dom na Różanym Potoku , Neostudio Architekci Neostudio Architekci 現代浴室設計點子、靈感&圖片
Neostudio Architekci

Neostudio Architekci
Neostudio Architekci
Neostudio Architekci

白色可以是浴室中的完美顏色，它散發著平靜與美麗的氣色，但是必需非常小心的使用，要不就會成為了沉悶的設計了哦。要記著亮白的設計比較適合一些別緻和簡約的風格，要不就會變得很悶。

正如我們看到的這個浴室，只是加了一點華麗的紋理，白色就成為了完美的顏色了！

9.水療的感覺

homify 現代浴室設計點子、靈感&圖片
homify

homify
homify
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豪華的設計可以讓浴室更耐用。

在這個設計裡，我們見到的是一個擁有雙水槽和巨大鏡子的浴室，除了寬敞的空間之外，還擁有一個淋浴區域和玻璃牆，充滿了開放的空間感。

10.顏色的配搭

Apartament Helenów, REFORM Konrad Grodziński REFORM Konrad Grodziński 現代浴室設計點子、靈感&圖片
REFORM Konrad Grodziński

REFORM Konrad Grodziński
REFORM Konrad Grodziński
REFORM Konrad Grodziński

並不喜歡瓷磚的你，其實可以選用平滑的普通牆壁，如果怕這樣會太沉悶的話，只要利用一下顏色的配搭，就沒問題咯。不同的色彩可以讓空間呈現不同的氣氛。在這個例子裡，可以看見黃色跟藍色的對比，讓浴室充滿了生氣。你也可以選用你喜歡的顏色哦！

想閱讀更多關於浴室的設計嗎？延伸閱讀：16-間絕佳的現代浴室9-個絕佳的淋浴間

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