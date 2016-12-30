226 萬台幣完工！跟風景畫一樣美的山形屋頂郊區住家

當你看到今天所要介紹的郊區住家時，你會因為其被鬱鬱蔥蔥的草坪和美麗的園景花園環繞的樣貌給深深吸引著。 Jaspis 是由Biuro Projektowe MTM Styl 的建築師們所創造的當代住宅，它有著別墅風格的魅力，並且將木材、有紋理的混凝土和玻璃等素材發揮地淋漓盡致，打造出一個十分美觀的家。除此之外，專家們著重享受戶外活動與時光的理念也是這個專案最重要的設計。
也許你會以為口袋要很深才能蓋一間這樣完美的房子，但是這個家只花費了約 226 萬台幣便完工！一起來看看這間美觀又實惠的家的更多細節…
在這個約 53.5 坪的家中，最愜意的空間便是寬敞的木頭露台了！露臺劃分成為三個區塊，包含了戶外的用餐區，以及可以曬日光浴的躺椅區。屋主可以呼朋引伴在此聚餐，舉辦燒烤派對，盡享快樂的戶外時光。
房子的這一面還有個戶外的小餐廳，階梯上的平台擺放著木頭餐桌椅，適合在週末的早晨在此享用美味的早晨，度過難得的愜意時光。在這張圖片還可以欣賞到混凝土以及木頭的完美結合，一冷一暖達成絕佳平衡。
你應該沒有料想到這個家居然還有個小泳池吧！藍色基底的泳池讓池中的水色更加沁藍，這裡絕對是炎熱夏天的最佳消暑聖地。