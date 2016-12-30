226 萬台幣完工！跟風景畫一樣美的山形屋頂郊區住家

當你看到今天所要介紹的郊區住家時，你會因為其被鬱鬱蔥蔥的草坪和美麗的園景花園環繞的樣貌給深深吸引著。 Jaspis 是由Biuro Projektowe MTM Styl 的建築師們所創造的當代住宅，它有著別墅風格的魅力，並且將木材、有紋理的混凝土和玻璃等素材發揮地淋漓盡致，打造出一個十分美觀的家。除此之外，專家們著重享受戶外活動與時光的理念也是這個專案最重要的設計。

也許你會以為口袋要很深才能蓋一間這樣完美的房子，但是這個家只花費了約 226 萬台幣便完工！一起來看看這間美觀又實惠的家的更多細節…