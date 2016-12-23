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20 個 30 歲以上的人家中不該有的物品

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Metamorfoza salonu 19m2, Auraprojekt Auraprojekt
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我們都有從生活預算有限的學生時期所開始累積的不良習慣，但是當你已經 30 歲了，卻仍舊坐在電視機前以兩分鐘的時間扒完晚餐，那麼也許你該重新考慮以及檢視你的生活方式了。

在這本點子簿中，我們要點出 20 個你年輕的時候會選擇的居家生活方式，這些可能包括了破掉的沙發椅、如同災難電影般的雜亂廚房，或是糟糕的品味。現在已經 30 歲的你，值得擁有更有品位的居家生活，因此我們希望能夠助你一臂之力，讓你的家能夠跟得上你的年齡。

我們所提供的建議執行起來很簡單，但是如果牽涉到比較艱難的技術，我們的專業人士非常願意協助你～現在就趕快一起看看 20 個 30 歲以上的人家中不該有的物品吧！

1. 仍在用高中的獎狀以及證書裝飾你的牆面？

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Cabral Arquitetura Ltda.

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也許把它們收到抽屜裡會是更好的選擇…

2. 用塑料椅子裝飾你的露台或花園雖然經濟實惠又實用，但老實說，呈現出來的效果實在沒什麼品味。

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為你的戶外空間添購木頭桌椅吧！

3. 亂七八糟的廚房

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趕快把過期的罐頭清空，並且把用具一一歸類放好吧！

4. 未充分利用的露臺

Maison G., Atelier FA - Achitecture d'intérieurs & d'extérieurs Atelier FA - Achitecture d'intérieurs & d'extérieurs
Atelier FA – Achitecture d&#39;intérieurs &amp; d&#39;extérieurs

Atelier FA - Achitecture d'intérieurs & d'extérieurs
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有個可以隨時使用的小露臺不是很好嗎？

這個點子如何呢？

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5. 不要再以一個學生身份的姿態佈置房間了！

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較為有設計感的佈置方式

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6. 紙盤

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Amanda Pinheiro Design de interiores

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如果你想要舉辦一個正式的晚餐，添購些品質好的餐盤是不是能讓氣氛更好呢？

7. 睡在地板上

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建議你買個還不錯的小床，你的脊椎會好好感謝你的…

8. 沒有鋪床單以及被套

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時尚有品位的寢具讓你一夜好眠

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9. 嚇人的入口

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Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
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成熟風的入口不是好很多嗎？

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Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
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綠色植物可以輕鬆點亮你的入口！

10. 不適合你的按摩浴缸

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A/ZERO Arquitetura

A/ZERO Arquitetura
A/ZERO Arquitetura
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年輕的時候總是喜歡可以讓朋友羨慕不已的東西，但是你現在已經是個有歷練的人了，選擇一個你會經常使用的浴缸比較實際。

11. 髒兮兮以及損壞的牆

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趕快清理乾淨，並且把破損處修補好吧！

12. 沒有使用過的東西

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toki

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即刻丟掉！

13. 有銳利邊緣的傢俱或是玻璃，這點對有小孩的人來說更為重要！

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14. 損壞或是搖搖欲墜的櫥櫃門

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15. 把網路線或是電線藏起來吧！

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16. 捨不得丟掉壞掉的洗衣及跟洗碗機的話，那就趕快找人來把它們修好吧！

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17. 好好地照顧你的盆栽

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讓綠色植物們健康茁壯地生長吧～

18. 沒有品位的醜傢俱

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19. 雜亂無章的辦公區

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這樣有條理的辦公區是不是看起來順眼多了？

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20. 讓人誤以為你還是青少年的佈置方式

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你真的不是青少年了，趕快擺脫舊習吧～

延伸閱讀：6 個你該避免的常見 NG 佈置方式

超治癒的夢中情人：帶有風呂的日式平房
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