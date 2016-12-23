20 個 30 歲以上的人家中不該有的物品

我們都有從生活預算有限的學生時期所開始累積的不良習慣，但是當你已經 30 歲了，卻仍舊坐在電視機前以兩分鐘的時間扒完晚餐，那麼也許你該重新考慮以及檢視你的生活方式了。
在這本點子簿中，我們要點出 20 個你年輕的時候會選擇的居家生活方式，這些可能包括了破掉的沙發椅、如同災難電影般的雜亂廚房，或是糟糕的品味。現在已經 30 歲的你，值得擁有更有品位的居家生活，因此我們希望能夠助你一臂之力，讓你的家能夠跟得上你的年齡。
我們所提供的建議執行起來很簡單，但是如果牽涉到比較艱難的技術，我們的專業人士非常願意協助你～現在就趕快一起看看 20 個 30 歲以上的人家中不該有的物品吧！
也許把它們收到抽屜裡會是更好的選擇…
為你的戶外空間添購木頭桌椅吧！
有個可以隨時使用的小露臺不是很好嗎？
如果你想要舉辦一個正式的晚餐，添購些品質好的餐盤是不是能讓氣氛更好呢？
建議你買個還不錯的小床，你的脊椎會好好感謝你的…
綠色植物可以輕鬆點亮你的入口！
年輕的時候總是喜歡可以讓朋友羨慕不已的東西，但是你現在已經是個有歷練的人了，選擇一個你會經常使用的浴缸比較實際。
讓綠色植物們健康茁壯地生長吧～
你真的不是青少年了，趕快擺脫舊習吧～
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