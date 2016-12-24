在佈置以及裝修浴室的時候，人們常常會遵循一般的常理，選擇安全的方式打造這個洗滌身心的空間。然而這一次的點子簿，我們想要教你如何拋開這些人們口中的法則，以不常見的素材佈置浴室。

趕快一起來看看這 8 個拋開常規的浴室佈置術，這些方法不僅能讓你的浴室與眾不同，同時還是能讓你洗香香的時間放鬆依舊。