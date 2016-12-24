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8 個拋開常規的浴室佈置術

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Casa las Moras , Lopez Duplan Arquitectos Lopez Duplan Arquitectos 現代浴室設計點子、靈感&圖片
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在佈置以及裝修浴室的時候，人們常常會遵循一般的常理，選擇安全的方式打造這個洗滌身心的空間。然而這一次的點子簿，我們想要教你如何拋開這些人們口中的法則，以不常見的素材佈置浴室。

趕快一起來看看這 8 個拋開常規的浴室佈置術，這些方法不僅能讓你的浴室與眾不同，同時還是能讓你洗香香的時間放鬆依舊。

1. 木頭材質

Casa las Moras , Lopez Duplan Arquitectos Lopez Duplan Arquitectos 現代浴室設計點子、靈感&圖片
Lopez Duplan Arquitectos

Lopez Duplan Arquitectos
Lopez Duplan Arquitectos
Lopez Duplan Arquitectos

許多人因為覺得浴室是個潮溼的區塊，因此避免使用木材，然而其實你可以將木材用在門、櫥櫃這些不容易沾到水的區塊，而木頭這樣的素材絕對能夠讓你的浴室氛圍更加平和，讓人感到放鬆自在。

2. 大膽的圖樣以及用色

Departamento DG, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura 現代浴室設計點子、靈感&圖片
Concepto Taller de Arquitectura

Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura

我想你應該有聽說，如果你的浴室空間不大，使用大膽的圖樣以及色調可能會讓空間看起來更加擁擠。但是從這張圖你可以看出來，巧妙地搭配圖樣以及大膽顏色，再加上適當的照明，其實浴室不會讓人感到窒息，反而更有風格。

3. 紅與黑

Casa SH62, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura 現代浴室設計點子、靈感&圖片 Red
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

紅與黑搭配得宜的話，能夠讓你的浴室散發奢華感。這間浴室以中性色調為主色系，然後再小傢俱或是飾品上用上黑與紅，巧妙地為空間帶來不一樣的層次。

4. 私人的藝廊

Mozaiki z płytek, Deeco Deeco 現代浴室設計點子、靈感&圖片
Deeco

Deeco
Deeco
Deeco

浴室應該是家中最為私密的空間了，因此你在這裡可以放上你最愛的圖片或是畫作，將之打造為你的小小私人藝廊。

5. 視覺小魔法

ARTILHARIA UM, Lisboa, LAVRADIO DESIGN LAVRADIO DESIGN 現代浴室設計點子、靈感&圖片 Metallic/Silver
LAVRADIO DESIGN

LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN

在這張圖片中，你可以發現設計師利用擺放大鏡面，以及將牆面貼上幾何壁紙，創造出比實際面積還大的錯覺。

6. 現代的隔間牆

Casa L, Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design 現代浴室設計點子、靈感&圖片
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design

Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design

雖然我們常說為了保持空間的開放感，最好避免在密閉空間中增設厚實的牆面，但是如果是像圖中這種簍空、具有設計感以及裝飾效果的隔間牆的話，不僅能依舊保持浴室的開放感，還能兼具實用以及美觀的功能。

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7. 臥室裡的浴缸！

Haus am See, Bau-Fritz GmbH & Co. KG Bau-Fritz GmbH & Co. KG 現代浴室設計點子、靈感&圖片
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG

Bau-Fritz GmbH & Co. KG
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG
Bau-Fritz GmbH & Co. KG

把浴缸放在臥室內，夠打破常規了吧？當然，你一定要請設計師特別加強室內的抽風功能，確保房間不會過於潮溼。

8. 有化妝台的浴室

Departamento Tabachines , Hansi Arquitectura Hansi Arquitectura 現代浴室設計點子、靈感&圖片
Hansi Arquitectura

Hansi Arquitectura
Hansi Arquitectura
Hansi Arquitectura

說實在的，你是不是很少看到浴室內有化妝台的設計呢？這間浴室把化妝台連結洗手台，不僅不會太過突兀，反而更方便屋主梳妝打扮呢！

延伸閱讀：16 間絕佳的現代浴室

10 個讓人想家的海景露臺
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