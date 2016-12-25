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10 個你明知故犯的ＮＧ佈置方式

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Haus am See, Bau-Fritz GmbH & Co. KG Bau-Fritz GmbH & Co. KG 臥室
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在佈置家裡的時候，想必你一定有先上網做些功課，或是從有經驗的朋友口中得知一些佈置的 NG 方式。然而雖然有網民以及友人們的耳提面目，我們在佈置家裡的時候還是免不了會犯一些明知不該犯的錯誤，而在沒有專家協助的情況下，這樣的事情更是容易發生。

這次我們整理了 10 個你明知仍然故犯的 NG 佈置方式，趕快一起複頌，然後下次自己動手的時候可千萬別再一錯再錯啊！

1. 沒條理

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沒條理的浴室與品味注定絕緣，因此你應該好好地規劃每個物品該待的地方，讓大夥兒都有屬於自己的棲身之處，避免雜亂無章。

2. 讓人不滿意的浴室飾品

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浴室是我們整裝迎接一天開始，以及卸下一日的辛勞的重要地點，因此你千萬不要讓不合宜的飾品毀了這個重要的區塊！

3. 品質不佳的寢具

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寢具是貼近我們肌膚的家飾品，也能影響我們的睡眠以及臥室的質感，因此你要考慮到材質以及色系，謹慎選擇你的寢具。

4. 讓臥室過於誇張

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有時候我們希望為臥室添加不同的元素，讓空間更有個性以及層次感，然而過多的裝飾品以及色系只會讓臥室難以負荷。我們建議你還是一切從簡，讓臥室成為放鬆的平靜場所。

5. 忘記房間的功能

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每個房間都有自己的名字，這也代表他們各自有屬於自己的功能性，例如客廳以及書房就有不同的功能。因此我們建議你在佈置之前先想好每個空間所要提供的功能性，進而選擇傢俱以及飾品。

6. 把空間塞滿

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留白是一種藝術，這句話並非毫無道理。如果你用各種傢俱把家中塞滿，可能會淪為四不像，並且讓空間過於擁擠。

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7. 難看的餐具

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有缺口的碗盤、佈滿污漬的餐巾或是桌布都可能影響你的用餐心情，因此你可千萬別省下這些錢，投資些費用在餐桌上的用品吧！

像圖中這樣使用美麗的餐具，是不是讓人的胃口更好呢?

8. 忽略室內採光

Well of Light, HYLA Architects HYLA Architects 現代風玄關、走廊與階梯
HYLA Architects

HYLA Architects
HYLA Architects
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室內的採光是非常重要的，因此我們建議你請設計師幫你規劃讓家中更明亮的方法，例如天窗。

9. 沒有充分照明的廚房

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房常給人昏暗的印象，所以照明更加重要，記得裝設充足的照明設備。

10. 雜亂的櫥櫃

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Elfa Deutschland GmbH

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雜亂的櫥櫃會讓你找東西的時間更加漫長，你也會更為焦慮，所以記得把櫥櫃整理得有條有理。

延伸閱讀：6 個你該避免的常見 NG 佈置方式

日式魅力無極限！有木頭拉門以及綠廊道的家
你犯過哪些佈置的錯誤呢？告訴我們吧！

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