10 個你明知故犯的ＮＧ佈置方式

在佈置家裡的時候，想必你一定有先上網做些功課，或是從有經驗的朋友口中得知一些佈置的 NG 方式。然而雖然有網民以及友人們的耳提面目，我們在佈置家裡的時候還是免不了會犯一些明知不該犯的錯誤，而在沒有專家協助的情況下，這樣的事情更是容易發生。

這次我們整理了 10 個你明知仍然故犯的 NG 佈置方式，趕快一起複頌，然後下次自己動手的時候可千萬別再一錯再錯啊！