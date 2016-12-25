10 個你明知故犯的ＮＧ佈置方式

在佈置家裡的時候，想必你一定有先上網做些功課，或是從有經驗的朋友口中得知一些佈置的 NG 方式。然而雖然有網民以及友人們的耳提面目，我們在佈置家裡的時候還是免不了會犯一些明知不該犯的錯誤，而在沒有專家協助的情況下，這樣的事情更是容易發生。
這次我們整理了 10 個你明知仍然故犯的 NG 佈置方式，趕快一起複頌，然後下次自己動手的時候可千萬別再一錯再錯啊！
浴室是我們整裝迎接一天開始，以及卸下一日的辛勞的重要地點，因此你千萬不要讓不合宜的飾品毀了這個重要的區塊！
寢具是貼近我們肌膚的家飾品，也能影響我們的睡眠以及臥室的質感，因此你要考慮到材質以及色系，謹慎選擇你的寢具。
有時候我們希望為臥室添加不同的元素，讓空間更有個性以及層次感，然而過多的裝飾品以及色系只會讓臥室難以負荷。我們建議你還是一切從簡，讓臥室成為放鬆的平靜場所。
每個房間都有自己的名字，這也代表他們各自有屬於自己的功能性，例如客廳以及書房就有不同的功能。因此我們建議你在佈置之前先想好每個空間所要提供的功能性，進而選擇傢俱以及飾品。
留白是一種藝術，這句話並非毫無道理。如果你用各種傢俱把家中塞滿，可能會淪為四不像，並且讓空間過於擁擠。
有缺口的碗盤、佈滿污漬的餐巾或是桌布都可能影響你的用餐心情，因此你可千萬別省下這些錢，投資些費用在餐桌上的用品吧！
像圖中這樣使用美麗的餐具，是不是讓人的胃口更好呢?
室內的採光是非常重要的，因此我們建議你請設計師幫你規劃讓家中更明亮的方法，例如天窗。
雜亂的櫥櫃會讓你找東西的時間更加漫長，你也會更為焦慮，所以記得把櫥櫃整理得有條有理。
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