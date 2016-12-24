圓形與方形的交錯：有混凝土植物步道的木屋

homify 的讀者總是對能夠融合自然的住家特別有興趣，而我們也深深認同將天然的素材帶進家中對於居住的人絕對有非常正面的影響。今天點子簿所要介紹的主角擁有十分特別的半圓形植物混凝土步道，結合以大量木材打造而成的外觀與室內裝潢。在這個家中，你將能感受到一種生生不息的延續能量。

這個圓形與方形交錯的木屋會是什麼模樣呢？讓我們一起探索這個家的各個細節！