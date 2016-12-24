圓形與方形的交錯：有混凝土植物步道的木屋

homify 的讀者總是對能夠融合自然的住家特別有興趣，而我們也深深認同將天然的素材帶進家中對於居住的人絕對有非常正面的影響。今天點子簿所要介紹的主角擁有十分特別的半圓形植物混凝土步道，結合以大量木材打造而成的外觀與室內裝潢。在這個家中，你將能感受到一種生生不息的延續能量。
這個圓形與方形交錯的木屋會是什麼模樣呢？讓我們一起探索這個家的各個細節！
這間房子位在日本廣島縣的城郊住宅區內，受到一對想要養老用的夫妻所委托的專家，利用綠色的植物環繞著這個家。房子本身的外觀以木材搭建而成，令人一眼看到便印象深刻。屋主希望在花園內能夠享受種植植物的樂趣，而專家也將這個願望以獨特的設計實現。
入口的樹下的泥土上有通往大門的石頭步道，當陽光灑下時，樹葉的影子投射在木頭上，美麗的形體是最天然的藝術品。
房子的內部使用了大量的木材，毫不費力地便充滿了溫暖的氣息。地板與牆面都鋪設了實木，雖然使用同種建材，但是專家利用圓弧狀以及不同的排列方式，讓房子內的層次豐富。另外，大片的開口讓室內與戶外完美連接，大量的陽光以及充足的微風得以入駐家中。
從這張圖中你可以發現餐廳與戶外毫無間隔，而專家利用較為淺色的木頭，從地面巧妙劃分出不同的生活區域，是值得效法的聰明設計。
夜晚時分家中亮起了溫暖的黃光，此時的木材顏色起了微妙的變化，美麗的紋路讓人感到安心舒適。
最後我們看的這張圖顯示出圓形連結裡外的設計，這種延續的概念十分獨特，在此生活應該能感受到源源不絕的能量吧？