日式魅力無極限！有木頭拉門以及綠廊道的家

在台灣的許多角落都仍然能見到日式魅力以及建築的餘韻，喜歡用大量木材的日式建築常給人一種簡約且平和的感受，也因此受到許多人的擁戴。除了使用木頭外，綠廊道也是另外一項日本人喜愛享受戶外時光的好設計。

這一次點子簿所要介紹的住家便是以木頭作為主要建材，像是百頁窗以及拉門等小細節，都令人體會到日式的魅力，而屋簷下的綠廊道則是一家人最愛的愜意好空間。

事不宜遲，讓我們一起感受這樣充滿平和感的日式魅力吧！