日式魅力無極限！有木頭拉門以及綠廊道的家

在台灣的許多角落都仍然能見到日式魅力以及建築的餘韻，喜歡用大量木材的日式建築常給人一種簡約且平和的感受，也因此受到許多人的擁戴。除了使用木頭外，綠廊道也是另外一項日本人喜愛享受戶外時光的好設計。
這一次點子簿所要介紹的住家便是以木頭作為主要建材，像是百頁窗以及拉門等小細節，都令人體會到日式的魅力，而屋簷下的綠廊道則是一家人最愛的愜意好空間。
事不宜遲，讓我們一起感受這樣充滿平和感的日式魅力吧！
這個家給予你怎麼樣的第一印象呢？大地色系的牆面配上木頭的素材，再加上庭院中的石頭步道以及日系的造景，這間房子樸實中帶著高雅氣息，卻又讓人覺得沒有距離感。
走近一看，連接著庭院與室內的綠廊道與房子內部幾乎同樣高度，中間以木頭拉門作為區隔，細膩的手法讓人感受到專家以及工匠的美好技藝。綠郎道上的屋簷沿襲着日本傳統建築之美，並且有遮蔭的效果。
踏入家中，想當然耳木頭依舊是主控全場的素材，雖然說整體的風格走傳統的日系路線，但是像是吊燈等小細節，都添加了現代的元素。
從這個角度你會發現餐廳緊鄰著室外，敞開的開口讓餐廳以及廚房洋溢自然光，一家人能夠在徐徐微風以及溫暖的陽光中享受佳餚。
榻榻米房彷彿讓我們看到了以前經典日劇阿信中的場景，日式的紙拉門、天花板的木頭排列方式，都讓我們感受到日系風格的細膩特質。
最後讓我們一起看看全家人齊聚在綠廊道和樂融融的模樣吧！在這樣充滿自然氣息的家中，心情是不是也能更加平靜呢？
延伸閱讀：把家變成展覽館！坐擁絕美湖景的自然風木屋