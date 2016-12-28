9 個能啟發你自建屋的現代木屋

“總有一天，我一定要蓋一間屬於自己的木屋！”你曾經這樣偷偷地許下心願，然而雖然心中總有這樣的夢想，卻苦無實際的靈感嗎？別擔心，今天 homify 為你整理了 9 個能夠啟發你自建屋的現代木屋，這幾間木屋都有著傳統的味道，但是卻又添加了現代的元素以及功能性，是非常適合全家居住的好空間。
如果你實現夢想的時機已到，那就趕快與我們一起欣賞這九間木屋，也許你可以更快地構思出你的藍圖！
在你要蓋木屋之前，當然是要先選好買地的地點啦！記得購地之前一定要先考量當地的地形，並且做測試，千萬不要只是因為週遭的好山好水而衝動購地。
木頭是良好的建材嗎？木頭的價格其實是很能負擔得起的，尤其是現在有許多各式的木材以及合層板可以做選擇，因此價位上不會過於昂貴。當然，木頭可以帶來自然的氣息，不過依照台灣潮溼的天氣，我們強烈建議你要請專家特別處理木材表面，而木屋的維護也相對重要。
只要你想得到的顏色，你都可漆在木頭上。你可以自行 ＤＩＹ漆上你喜歡的顏色，除了更有個人特色，也能有保護木頭的功效，你唯一要擔心的是，如果你把房子漆成亮桃紅色，鄰居們不知道會作何感想。
石頭與木屋這兩種天然的素材結合起來美麗加倍！
木屋的維護是相當重要的，你要防止房子外部的牆面腐爛或被白蟻吃。 一年一次上防護漆是最好的，而確保房內的通風良好以及保持乾燥也是平常的維護方式。
只要你的地夠大，預算夠多，建築師的創意夠豐富，那麼你的木屋面積大小由你決定！
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