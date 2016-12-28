9 個能啟發你自建屋的現代木屋

“總有一天，我一定要蓋一間屬於自己的木屋！”你曾經這樣偷偷地許下心願，然而雖然心中總有這樣的夢想，卻苦無實際的靈感嗎？別擔心，今天 homify 為你整理了 9 個能夠啟發你自建屋的現代木屋，這幾間木屋都有著傳統的味道，但是卻又添加了現代的元素以及功能性，是非常適合全家居住的好空間。

如果你實現夢想的時機已到，那就趕快與我們一起欣賞這九間木屋，也許你可以更快地構思出你的藍圖！