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20 間以木頭作為主角的美麗浴室

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
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能夠完美消化任何風格，並且為室內帶來天然風味的木頭無非是許多人心中的第一名建材。然而由於木頭怕潮溼，維護較為不易，因此甚少有人會將木頭運用在浴室這個區域裡。

其實你並不需要把整間浴室都用上木頭，選擇重點區塊或是傢俱，你的浴室將更能讓人放鬆。這一次我們將要介紹 20 間來自世界各地，由不同專家們使用木頭所打造而成的美麗浴室。這些浴室不單單地用上木頭，還使用許多不同的素材、圖樣以及色調，讓浴室變得更有個性，也更美觀。

喜歡木頭的你，就趕快跟我們看下去吧！

1. 樑柱與地板

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ALI-CURA

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木頭的樑柱與地板讓這間浴室更佳柔和，深色的木頭櫥櫃則帶來穩重的個性。

2. 水療的氛圍

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Patagonia Log Homes – Arquitectos – Neuquén

Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén
Patagonia Log Homes – Arquitectos – Neuquén
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這間浴室使用木材的方式營造出水療的氛圍，非常令人感到放鬆。

3. 洗手台下的櫥櫃

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Azcona Vega Arquitectos

Azcona Vega Arquitectos
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木頭的櫥櫃為浴室帶來一絲的田園風情。

4. 與黑色形成對比

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GLR Arquitectos

GLR Arquitectos
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木頭與小範圍的黑色形成絕佳的對比，並且營造出奢華感。

5. 個性獨具

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von Mann Architektur GmbH

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這間浴室巧妙地用上木頭，天然的紋路讓浴室的魅力加分。

6. 小浴室

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在小浴室裡局部用上木頭，不僅不會讓空間變得擁擠，反而增添更多溫暖。

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7. 單面牆

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DX ARQ – DisegnoX Arquitectos

DX ARQ - DisegnoX Arquitectos
DX ARQ – DisegnoX Arquitectos
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選擇在單面牆上鋪上木頭，可以讓你在如廁的時候感受天然氣息。

8. 素材的對比

Chalet - Megeve Fr, Andrea Rossini Architetto Andrea Rossini Architetto 浴室
Andrea Rossini Architetto

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Andrea Rossini Architetto
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這間浴室採用兩種不同的素材，一冷一暖產生有趣的對比。

9. 木頭傢俱

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Polygon arch&amp;des

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如果你所在的區域比較潮濕，害怕使用木頭地板的話，那麼不如選擇木頭的傢俱吧!

10. 三溫暖的錯覺

Remodelación Departamento en Cabo Corrientes, ArqmdP - Arquitectura + Diseño ArqmdP - Arquitectura + Diseño 現代浴室設計點子、靈感&圖片
ArqmdP – Arquitectura + Diseño

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在浴缸旁邊的地面鋪上木頭地板，讓人有置身三溫暖的錯覺。

11. 有品味的浴室

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Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
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這間浴室巧妙地在局部的區塊使用木頭，讓整個空間更有品味，質感上升。

12. 洗白的木頭

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洗白的木頭為浴室帶來不一樣的風情。

13. 為室內增加暖色調

BAÑOS LN, LN-arquitectura LN-arquitectura 現代浴室設計點子、靈感&圖片
LN-arquitectura

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這間浴室的主色調偏冷色系，因此木頭地板為原本感覺偏冷的浴室帶來溫暖的暖色調。

14. 工業風

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PASSAGE CITRON

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從這間走工業風的浴室中你可以發現木頭可以完美消化各種不同風格。

15. 深色的木頭地板

Einbau-Dokumentation eines Badeloft-Kunden anhand der freistehenden Badewanne BW-04, Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor 現代浴室設計點子、靈感&圖片
Badeloft – Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor

Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor
Badeloft – Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor
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深色的木頭地板與白色的浴缸形成巧妙的對比，製造出視覺的層次感。

16. 木頭搭配玻璃

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這間浴室使用了大量的木頭，因此用玻璃來取得平衡。

17. 木頭配上粗曠的石頭

L'envers du décor, Pixcity Pixcity 浴室
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粗曠的石頭配上木頭地板後，整間浴室更有柔和的田園風情。

18. 木頭天花板

UN CALDO CHALET DI DESIGN , archstudiodesign archstudiodesign 浴室
archstudiodesign

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這間浴室的木頭天花板的紋路十分美麗，叫人難以忘懷。

19. 搭配幾何圖形

ARTILHARIA UM, Lisboa, LAVRADIO DESIGN LAVRADIO DESIGN 現代浴室設計點子、靈感&圖片 Metallic/Silver
LAVRADIO DESIGN

LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN
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木頭的原色搭配上幾何的圖形，讓浴室簡單中充滿層次。

20. 木頭的浴缸表面

Cases Singulars de l'Empordà - Tras Samària 14, Pals, TONO BAGNO | Pasión por tu baño TONO BAGNO | Pasión por tu baño 浴室
TONO BAGNO | Pasión por tu baño

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TONO BAGNO | Pasión por tu baño
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白色的浴缸外以木頭環繞，打造出十分精緻細膩的風格。

延伸閱讀: 16 間絕佳的現代浴室

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