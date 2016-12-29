20 間以木頭作為主角的美麗浴室

能夠完美消化任何風格，並且為室內帶來天然風味的木頭無非是許多人心中的第一名建材。然而由於木頭怕潮溼，維護較為不易，因此甚少有人會將木頭運用在浴室這個區域裡。

其實你並不需要把整間浴室都用上木頭，選擇重點區塊或是傢俱，你的浴室將更能讓人放鬆。這一次我們將要介紹 20 間來自世界各地，由不同專家們使用木頭所打造而成的美麗浴室。這些浴室不單單地用上木頭，還使用許多不同的素材、圖樣以及色調，讓浴室變得更有個性，也更美觀。

喜歡木頭的你，就趕快跟我們看下去吧！