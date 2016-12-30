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一間專屬於熱愛高雅風格的人的現代住家

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
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如同男性想要尋找一位容貌美麗，談吐同樣能與外表匹敵的夢中情人一樣，要找到從裡到外都散發著高雅氣息的房子是不太容易的。今天 homify 排除萬難，為熱愛高雅風格的你找到了一間表裡如一，由內到外都吐露著優雅成熟魅力的現代住家。

負責這項專案的設計師利用了黑、白、灰、透明玻璃以及木頭的原色，賦予這間房子個性獨具的外觀，而踏進房子內後，挑高的天花板、光滑的磁磚地板以及淺灰色的石牆，成功地塑造了房子的別緻個性。

美觀度堪稱滿分的家中，也具備了所有現代住宅應有的功能性。你是否對這間房子的美感到懷疑呢? 跟著我們探索細節吧…

外觀

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讓我們先晃到這房子的後面，黑白灰三色主導了這個家給人的第一印象，然而屏除調房子的色調，焦點無非是寬敞的露臺以及後院。從這張圖片中你還會發現房子的背面開了大片的落地窗，而屋頂上也有多扇天窗，還沒踏進屋內，就能想像到裡面的明亮度。

正面

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房子的正面我可以好好地欣賞這間房子外觀使用的建材以及色系。專家以黑色磚瓦堆砌出屋頂，並在入口處鋪上豐富的木材，再以白色的方形結構包裹住。這樣的手法讓人在視覺上感到層次更豐富，絕對是讓訪客以及過客同樣感到驚奇，並會駐足欣賞的傑作!

起居空間

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看完了房子的外觀，讓我們走進屋子裡吧! 

在起居空間裡，哪一個是吸引你注意的設計呢? 是淺色的挑高石牆，透明球狀的吊燈，黑色的壁爐，還是黑色的 L 形天鵝絨沙發呢? 我們覺得在這個空間裡並沒有最強勢的主角，每個傢俱以及飾品都與彼此和諧地存在著，構成出高雅且現代的畫面。

開放式的廚房與餐廳

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明亮的白色牆壁和充滿光澤的白色地板在窗外的自然光下更為迷人，與黑色的餐桌椅以及廚房的流理檯面形成強烈的對比。

有天窗的臥室

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屋頂上開了多扇的天窗，因此這個臥室非常耀眼明亮。想像一下晚上闔眼之前，看到的是滿天星斗，那樣的時光有多麼如夢似幻啊? 

一樓設計圖

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設計圖為你展示一樓各個區塊的面積，以及設計師是如何規劃開放式的起居空間。值得注意的是這個家中還包括了可以容納兩台車的車庫，對於雙車，或是常有親友來訪的家庭來說是非常實用的設計。

想再看看其他有雙車庫的家嗎?

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二樓設計圖

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從這張設計圖中你可以發現這個家有三間臥室和兩間浴室，設備相當齊全。足夠的房間數目讓每個家中成員都有屬於自己的空間。

更多這個專案的照片…

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