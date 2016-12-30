一間專屬於熱愛高雅風格的人的現代住家

如同男性想要尋找一位容貌美麗，談吐同樣能與外表匹敵的夢中情人一樣，要找到從裡到外都散發著高雅氣息的房子是不太容易的。今天 homify 排除萬難，為熱愛高雅風格的你找到了一間表裡如一，由內到外都吐露著優雅成熟魅力的現代住家。

負責這項專案的設計師利用了黑、白、灰、透明玻璃以及木頭的原色，賦予這間房子個性獨具的外觀，而踏進房子內後，挑高的天花板、光滑的磁磚地板以及淺灰色的石牆，成功地塑造了房子的別緻個性。

美觀度堪稱滿分的家中，也具備了所有現代住宅應有的功能性。你是否對這間房子的美感到懷疑呢? 跟著我們探索細節吧…