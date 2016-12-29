棲身於自然間、有大陽台與露臺的兩層樓木屋

從側面看這個家，你可以發現它的線條十分方正規矩，就像是一個方形的盒子一樣。除了露臺的大面落地窗外，側邊的牆上也開了大面的窗戶，因此可以想像室內想必是洋溢著充足的自然光。

而這個房子藏的另外一個秘密就是它其實是將兩棟建築結合在一塊，房子的正面是以混凝土搭建而成。