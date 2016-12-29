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棲身於自然間、有大陽台與露臺的兩層樓木屋

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Haus Heiligendamm, Müllers Büro Müllers Büro 客廳
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相信許多人都希望自己的家能夠坐落在有綠意的地方，而家中的室內裝潢雖然很重要，但是連結室內外的空間也不可輕忽。今天要介紹的兩層樓木屋被綠意環繞，專家在一樓設計了數道落地窗，而窗外就是大面積的露臺。在木頭甲板搭建而成的露臺上，屋主可以在陽光的沐浴下享用咖啡或茶，度過幸福的時光。

一起來看看更多關於這個家的細節。

房子後方大面積的陽台

Haus Heiligendamm, Müllers Büro Müllers Büro 房子
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這個家的焦點除了是美麗的木材，就是那大面積的木頭露臺以及二樓的陽台了。一樓的露臺緊密地連結著落地窗，而落地窗的白色框架與木頭的顏色形成美好的對比。二樓落地窗的上方則設置了藍色的遮陽帆布，讓屋主可以盡情地享受戶外時光，卻又不怕被炙熱的陽光曬傷。

側面

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從側面看這個家，你可以發現它的線條十分方正規矩，就像是一個方形的盒子一樣。除了露臺的大面落地窗外，側邊的牆上也開了大面的窗戶，因此可以想像室內想必是洋溢著充足的自然光。

而這個房子藏的另外一個秘密就是它其實是將兩棟建築結合在一塊，房子的正面是以混凝土搭建而成。

一樓後方設計圖

Haus Heiligendamm, Müllers Büro Müllers Büro
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從這張設計圖我們可以窺視屋內一樓後方的格局，起居空間採開放式的設計，容納了廚房，客廳以及餐廳。在起居空間的旁邊，則是一間臥室以及小面積的浴室

二樓後方設計圖

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二樓後方有寬敞的陽台，是家人享受戶外時光的好空間。

二樓

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這是從二樓望出去的景色，是不是很美好，感覺很舒暢呢?

房子的正面一樓

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房子的正面的一樓有小客廳以及練琴的區塊，雖然空間沒有後方大，但是開放式的設計讓動線十分流暢。

房子的正面二樓

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房子正面的二樓有一間臥室以及小書房。

延伸閱讀: 兩層樓的木屋：恣意擁抱自然的完美居家生活

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房子

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