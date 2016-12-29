手作達人動起來！10 種適合庭院的素材

打造一個讓你可以盡情享受戶外時光的庭院並不是件太過於困難的事情，而如果你想要盡量的節省花費的成本的話，可以以使用的建材上下手。而由於庭院畢竟是要受到風吹日曬的空間，因此尋找耐用且容易維護的建材就更為重要。
因此在打造你的庭院前，你必須先評估你所在的區域的天候狀況，進而選用不同耐磨度的素材。在這本點子簿中，我們將要提供你 10 種適合庭院的素材。不論是小碎石、木頭，或是人工草坪，這些素材都不是太過昂貴，並且能夠經的起風吹雨淋，是理想的戶外建材。
如果你正在尋找便於安裝和維護的庭院方案，並且不超過有限的預算，你可以選擇人造草坪。圖中這個寬敞的地面便鋪上了人工草坪，不需要澆水也不需要修整是人工草坪的好處。除此之外，它還能適應炎熱以及雨水豐沛的氣候。
你可以以形狀參差不齊，顏色各異的石頭鋪成庭院的地板。你可以依照你自己的喜好，將石頭的表面拋光，或是保留其粗糙的特性。
然而，我們提醒你要注意維護你的石材以及安裝的方式。我們建議你可以定時地為你的石頭地板打蠟，讓石材能夠永保青春面貌。
木材所帶來的溫暖是眾所周知的，它能夠讓任何房間或各種風格的家更有溫度。
而木材不僅可以使用在室內空間裡，你也可以在後院鋪上木頭甲板，營造出溫馨且愜意的氣氛。只要簡單用上這招，你那感覺被遺棄的庭院便會立刻成為享受戶外生活的理想場所。
這種類型的小石頭有許多深淺不一的顏色，而其主要的顏色是灰色和棕色色調，但也有可能偏紅。所以，你可以將它們結合在一起，打造成風格獨具的庭院，你甚至還可以利用這個素材拼出不同的幾何圖形或是數字。
小碎石看似不是什麼重要的角色，但是它們可以營造出悠閒的戶外氛圍，而其淡色系的色調，可以襯托木頭以及綠色植物的美麗。
途中這種類型的石材非常堅固且美觀防滑，你可以發揮創意設計這些石頭，把它們做成圖片。
這個庭院充滿了設計師的創意，圓形的木頭步道不同於一般的石頭步道，也帶來不一樣的氛圍，並且與石頭的牆壁完美地結合。除此之外，夜晚亮起的黃光更是為庭院氣氛加分的重要設計。
泥土一直是被廣泛使用的材料。這個天然的素材可以為庭院帶來質樸的個性，而其壽命長且良好的耐磨性，也可以為你省下經常維護的費用。
合成地板是非常實用的地板素材，價格相對低廉，你甚至還可以赤腳走路在上面。除此之外，對於家中有小孩的家庭來說，這樣的材質能夠防止孩子受傷。
超細水泥是在市場上越來越多人使用的素材之一，你可以將之磨成美麗的拋光表面，而它還有各式各樣的顏色可供選擇，並且其耐度高，可以經得起時間的淬鍊。
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