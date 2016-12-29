手作達人動起來！10 種適合庭院的素材

打造一個讓你可以盡情享受戶外時光的庭院並不是件太過於困難的事情，而如果你想要盡量的節省花費的成本的話，可以以使用的建材上下手。而由於庭院畢竟是要受到風吹日曬的空間，因此尋找耐用且容易維護的建材就更為重要。

因此在打造你的庭院前，你必須先評估你所在的區域的天候狀況，進而選用不同耐磨度的素材。在這本點子簿中，我們將要提供你 10 種適合庭院的素材。不論是小碎石、木頭，或是人工草坪，這些素材都不是太過昂貴，並且能夠經的起風吹雨淋，是理想的戶外建材。