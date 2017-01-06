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12 間讓人驚歎的絕美住宅

Tarsier Tarsier
BK House, Bahadır Kul Architects Bahadır Kul Architects 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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你厭倦了城市的生活嗎？還是正準備建立一個新的家庭呢？歡迎來到這個介紹絕美住宅的專題，今天 homify 要為大家介紹12 間來自世界各地的美麗住屋。

雖然這些專題未必跟你的預算和新住所一樣，但是它們絕對可以為你提供更多新的靈感和點子，讓你的新居更完美。

1. 常見的波蘭住所

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這間單層公寓，擁有潔淨明亮的白色外牆和寬敞的庭園，是一間非常經典的歐洲平房，再加上充滿現代感的小設計，讓屋子更加有吸引力以及高雅。

2. 現代的別墅

ATLAS TERAS | Mersin | Turkey , BUUN MOTTO ARCHITECTS BUUN MOTTO ARCHITECTS 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
BUUN MOTTO ARCHITECTS

BUUN MOTTO ARCHITECTS
BUUN MOTTO ARCHITECTS
BUUN MOTTO ARCHITECTS

這個簡單的立方體設計讓房子充滿了魅力，又帶著濃厚的鄉村風情，兩層的設計和戶外庭園的設施特別適合一家大小居住。

3.戶外空間的加冕

Kırmızı İnşaat - Çeşme 18 Villaları, Akseki Yapı Akseki Yapı 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Akseki Yapı

Akseki Yapı
Akseki Yapı
Akseki Yapı

這個住所擁有大量的戶外空間，包括廣闊的花園和露臺，雖然這種超現代的設計未必適合所有人，但喜歡陽光的你，千萬不要錯過這種開放式的設計哦！

4. 打破傳統界限

BK House, Bahadır Kul Architects Bahadır Kul Architects 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Bahadır Kul Architects

BK House

Bahadır Kul Architects
Bahadır Kul Architects
Bahadır Kul Architects

這一間超現代感的兩層公寓，使用了大量玻璃的設計，讓房子充滿了奇妙的開放空間，打破了室外室內的傳統觀念，把兩者融為一體，非常有前衛感。

5. 讓人感歎的觀景

ДОМ В ЯЛТЕ, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT 房子
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

這個令人驚歎的超現代家居，擁有非常棒的景觀，讓住戶可以從不同的角度和地方欣賞美景，特別是夕陽的落霞。

6. 林中的童話小屋

homify 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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這個建築美麗的地方在於它的設計，利用不同的材料配搭起外牆來，再加上非常獨特的外型，與周圍的環境放在一起時，就像童話故事中的一福畫。

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7. 全景的風景

homify 獨棟房
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別讓這謙卑的外表騙了你，這個房子隱藏了讓你意想不到的風景。從露台的後方，我們可以看到山下和山谷中的驚人景色。

8. 木林中的夢遊仙境

남원주택 - 한가족을 구원하는 방주같은 집, 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

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這個韓國的鄉村小屋子的外表下，隱藏的是一間結構複雜的木工裝潢，用了不同的木材製成不同的部分，包括造功精美的樓梯、欄杆和門子。

9. 俄羅斯的皇宮

homify 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
homify

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這個極大的房子充滿了經典的皇家氣派，同時也加入了很多不可否認的現代元素的美妙設計。前方的庭園造型華麗，美地讓人驚歎，強烈的亞洲元素也加入其中，讓建築的層次更多元。

10. 綠得讓人羨慕的戶外空間

Dom jednorodzinny w Zielonkach koło Krakowa, Studio S Biuro architektoniczne Michał Szymanowski Studio S Biuro architektoniczne Michał Szymanowski 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Studio S Biuro architektoniczne Michał Szymanowski

Studio S Biuro architektoniczne Michał Szymanowski
Studio S Biuro architektoniczne Michał Szymanowski
Studio S Biuro architektoniczne Michał Szymanowski

平房的前方配上了一個廣闊的青青草地，綠得讓人羨慕的環境，捍衛家園的設施也絕不馬虎，有非常安全的鐵閘和低調的設計，但看起來還是非常有現代感。

11. 精緻可愛的公寓設計

Calverley Park, Robyn Falck Interiors Robyn Falck Interiors 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Robyn Falck Interiors

Calverley Park

Robyn Falck Interiors
Robyn Falck Interiors
Robyn Falck Interiors

外形的風格採用了很多經典的元素，讓建築特別優雅，與此同時室內卻採用了比較現代的簡約風，令房子更具個性。

12. 出色的風格組合

Einfamilienhaus in Laxenburg, WUNSCHHAUS WUNSCHHAUS 房子
WUNSCHHAUS

WUNSCHHAUS
WUNSCHHAUS
WUNSCHHAUS

這個童話般的農家房子，擁有一個大規模的花園，極備鄉村風味，同時也受地中海的建築風格影響，加入了度假村的元素，讓房子像一副美麗的風景般，非常迷人！

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