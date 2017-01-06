12 間讓人驚歎的絕美住宅

你厭倦了城市的生活嗎？還是正準備建立一個新的家庭呢？歡迎來到這個介紹絕美住宅的專題，今天 homify 要為大家介紹12 間來自世界各地的美麗住屋。
雖然這些專題未必跟你的預算和新住所一樣，但是它們絕對可以為你提供更多新的靈感和點子，讓你的新居更完美。
這個簡單的立方體設計讓房子充滿了魅力，又帶著濃厚的鄉村風情，兩層的設計和戶外庭園的設施特別適合一家大小居住。
這個住所擁有大量的戶外空間，包括廣闊的花園和露臺，雖然這種超現代的設計未必適合所有人，但喜歡陽光的你，千萬不要錯過這種開放式的設計哦！
這一間超現代感的兩層公寓，使用了大量玻璃的設計，讓房子充滿了奇妙的開放空間，打破了室外室內的傳統觀念，把兩者融為一體，非常有前衛感。
這個令人驚歎的超現代家居，擁有非常棒的景觀，讓住戶可以從不同的角度和地方欣賞美景，特別是夕陽的落霞。
這個韓國的鄉村小屋子的外表下，隱藏的是一間結構複雜的木工裝潢，用了不同的木材製成不同的部分，包括造功精美的樓梯、欄杆和門子。
這個極大的房子充滿了經典的皇家氣派，同時也加入了很多不可否認的現代元素的美妙設計。前方的庭園造型華麗，美地讓人驚歎，強烈的亞洲元素也加入其中，讓建築的層次更多元。
平房的前方配上了一個廣闊的青青草地，綠得讓人羨慕的環境，捍衛家園的設施也絕不馬虎，有非常安全的鐵閘和低調的設計，但看起來還是非常有現代感。
外形的風格採用了很多經典的元素，讓建築特別優雅，與此同時室內卻採用了比較現代的簡約風，令房子更具個性。
這個童話般的農家房子，擁有一個大規模的花園，極備鄉村風味，同時也受地中海的建築風格影響，加入了度假村的元素，讓房子像一副美麗的風景般，非常迷人！
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