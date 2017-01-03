讓群山擁抱:坐擁湖光山色的絕美住宅

「水光瀲灩晴方好，山色空濛雨亦奇；欲把西湖比西子，淡妝濃抹總相宜。」蘇東坡在飲湖上初晴後雨這首詩中把西湖的美形容得恰到好處，而是否只有身處西湖才有這樣的享受?答案是否定的。這次點子簿就要帶你參觀這棟位於韓國的屋舍，坐落在群山之中，隨時隨地都能坐擁湖光山色，就讓我們一起來感受水光瀲灩以及山色空濛的美好吧!

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