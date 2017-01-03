讓群山擁抱:坐擁湖光山色的絕美住宅

「水光瀲灩晴方好，山色空濛雨亦奇；欲把西湖比西子，淡妝濃抹總相宜。」蘇東坡在飲湖上初晴後雨這首詩中把西湖的美形容得恰到好處，而是否只有身處西湖才有這樣的享受?答案是否定的。這次點子簿就要帶你參觀這棟位於韓國的屋舍，坐落在群山之中，隨時隨地都能坐擁湖光山色，就讓我們一起來感受水光瀲灩以及山色空濛的美好吧!
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建築運用了幾何的方式拼接而成，設計師更使用了混凝土及木頭兩種材質讓建築與外部環境做連接，讓坐落於此的屋舍與顯得輕快又優雅。
站在屋舍的露臺，一整片的湖光山景似乎就跟建築連結在一起；利用木頭搭建出的露臺巧妙的連結內外部的空間，讓美麗的景緻接續著延伸到室內。
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從正面看這棟建築可以感受到它優雅的氣質，而從側面的視角中就可以發現屋舍設計的層次感，以混凝土為底層然後以木頭接續延伸建築本體而上，幾何建構出如藝術品般的建築。
處在房舍的內部最令人感動的就是一就能享受到外部的湖光山色，大面積及多視角的落地玻璃取代了冰冷的白牆，讓這樣壯闊的景色輕易地帶入室內。
在一個小部分的空間裡有個方形浴缸的設計，簡單明亮的泡澡空間僅僅設計了一面能窺視外景的窗戶，但這面處於九十度牆角的窗戶，卻是極具巧思的設計，就連泡澡都能享受美景。
臥室裡不需要有太多的綴飾，窗外的壯闊景色就是最美的點綴，木地板連結白牆面營造出的舒適感，再搭配映入眼簾的山景，似乎甚麼都不需要了。
走出二樓的陽台空間，在建築中設計的燈光與夕陽的餘暉搭配之下，恰似一幅暈開的水彩畫就這樣化進了建築之中，這樣的旖旎風光，叫人怎麼不陶醉。
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