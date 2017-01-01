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姊妹情深的結晶：精緻時尚的 64.64 坪住家

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​Ein ungewöhnlicher Umbau für zwei Familien, KitzlingerHaus GmbH & Co. KG KitzlingerHaus GmbH & Co. KG 房子
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當兩名感情很好的姐妹去找 Kitzlingerhaus Gmbh & Co. KG 建築公司，為她們改造父母留下來的房子時，我們的專家感到非常興奮！位於德國 Hechingen 小鎮的這座二層樓住宅，總面積約有 64.64 坪。設計師將它改裝成極具時尚風格的住家，木頭地板、環保外牆及三層隔熱門窗讓住戶享有舒適的生活。地下室另有客房、休閒空間、儲藏室和桑拿，堪稱是座人間天堂。現在就一起來參觀吧！

優雅的外觀

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KitzlingerHaus GmbH &amp; Co. KG

KitzlingerHaus GmbH & Co. KG
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整潔的白牆、傾斜的灰色屋頂，搭配外圍的綠色草坪，外觀美得有如一幅風景畫！車庫採用極簡約的風格，入口低調樸實，顯示出主人的氣質。

美麗的宅第

​Ein ungewöhnlicher Umbau für zwei Familien, KitzlingerHaus GmbH & Co. KG KitzlingerHaus GmbH & Co. KG 露臺
KitzlingerHaus GmbH &amp; Co. KG

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在房子周圍散步，可以看見修剪整齊的綠色草坪，樹木蔥蘢，寬敞的花園和戶外陽台，構成極佳的室外活動空間。大型玻璃門窗讓視野格外開放，二樓還有大型露臺，可供姐妹居高眺望。

池畔的魔幻時光

​Ein ungewöhnlicher Umbau für zwei Familien, KitzlingerHaus GmbH & Co. KG KitzlingerHaus GmbH & Co. KG 露臺
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在這座瀑布池畔，裝置了柔和的燈光。夜晚來臨時，視覺美得像是一場夢！你可以在池邊喝杯飲料，看著碧波蕩漾的池水，呼吸夜間的新鮮空氣。

時尚的生活空間

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KitzlingerHaus GmbH &amp; Co. KG

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一樓的生活區域十分寬敞明亮，採用白色牆壁和簡約路線傢俱，令人眼目一亮。時尚的沙發組和腳椅，搭配現代感的灰色壁爐和光滑的電視機組。通過大型玻璃門，便可踏進美麗的庭院

很有風格的廚房

​Ein ungewöhnlicher Umbau für zwei Familien, KitzlingerHaus GmbH & Co. KG KitzlingerHaus GmbH & Co. KG 餐廳
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在一塵不染的白色主調中，木質地板帶來溫暖的氛圍。大面玻璃窗讓陽光流洩進室內，光滑的櫥櫃提供了充裕的儲物空間。中島的設計讓下廚更為便利。坐在黑色皮革金屬椅上享用一頓美點，是多麼夢幻的一件事。

質樸風的二樓廚房

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上到二樓來，發現還有一座廚房。這裡採用裸露的磚牆，搭配白色粉牆和木質地板，創造出一種溫馨的觀感。大面積的玻璃門讓你在此烹飪，就可以盡賞戶外美麗風光。

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精緻的衛浴

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深灰色的瓷磚和純白色的牆壁，讓這間浴室看來格外悅目。明亮的燈光、時髦的用具，加上實用的儲物空間，地面還有張綠色地毯，為視覺增添了活潑躍動的觀感。

夜間的一景

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夜幕低垂時，到戶外來看看這幅美景，可以看到建築物呈現出一種夢幻到令人難以置信的美感。室內外每個角落都散發出不同的魅力，你想在哪一處度過這個美好的夜晚呢？

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