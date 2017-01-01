姊妹情深的結晶：精緻時尚的 64.64 坪住家

當兩名感情很好的姐妹去找 Kitzlingerhaus Gmbh & Co. KG 建築公司，為她們改造父母留下來的房子時，我們的專家感到非常興奮！位於德國 Hechingen 小鎮的這座二層樓住宅，總面積約有 64.64 坪。設計師將它改裝成極具時尚風格的住家，木頭地板、環保外牆及三層隔熱門窗讓住戶享有舒適的生活。地下室另有客房、休閒空間、儲藏室和桑拿，堪稱是座人間天堂。現在就一起來參觀吧！