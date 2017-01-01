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改造老態龍鐘的舊公寓：具有多種生活機能的亮麗住家

Genie Chien Genie Chien
신혼집 20평대 self interior, toki toki 窗戶
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今天我們要去參觀一座位於南韓首爾的老式公寓，見證它如何變身為亮麗住宅的過程。當你看過它改裝前後的對比照片，你會發現小公寓不見得會缺乏空間，當風格和功能相互碰撞，結果可能出現意想不到的效果！只要運用正確的創新設計，小空間也可以容納多種生活的功能！到底設計師的創意有多神奇呢？現在就一起來參觀吧！

改造前：混亂擁擠不堪

신혼집 20평대 self interior, toki toki
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在這張照片中，我們看到這個家簡直毫無章法，物品到處堆放，讓人很難搞清這裡到底是餐廳、廚房或客廳。儘管淺色地板和白色牆壁還存有一點設計感，但雜亂的傢俱讓它完全失去吸引力。

改造前：其他空間的亂象

신혼집 20평대 self interior, toki toki
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繼續來看看其他房間，亂象真是隨處可見。住在這裡的人把衣服和風扇胡亂擺放，客廳裡居然還出現晾衣架，萬一有客人來訪，真不曉得會是怎麼個景象！惟一的優點是窗外透進來的大片自然光。

改造後：光可鑑人的廚房

신혼집 20평대 self interior, toki toki 廚房
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光滑的白色櫥櫃表面和淺色木頭地板及巧克力色牆磚構成了很美的對比，為空間營造出滿滿的溫馨暖意。大量的儲藏空間，讓廚事變得容易收拾。不論是盤子、刀叉，都各有各的家，廚房變得井井有條了。

改造後：多功能空間

신혼집 20평대 self interior, toki toki 餐廳
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設計師在這裡發揮絕佳創意，為住戶創造出更多的可運用空間。廚房與餐廳整合為一，添加書架後成為一個小小圖書館，還可以充當辦公空間使用。家電主打銀色系，讓空間顯得幹練俐落。

改造後：前衛感的客廳

신혼집 20평대 self interior, toki toki 客廳
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設計師在客廳裏引入優雅的暗色調。炭色的 L 形沙發，搭配上有圖案的靠墊和條紋地墊，流露出一股現代前衛感，些許的黃色調則為空間增添一些活潑魅力，提供了良好的平衡。

時尚感的電視櫃

신혼집 20평대 self interior, toki toki 臥室
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客廳的暗色調和白色電視櫃及光滑的平面電視構成鮮明的對比，讓這個區塊呈現出一種復古的時髦感，展現出混搭的魅力。室內陳放了許多盆栽植物，讓起居室添上一股清新綠意。

裝潢的小細節

신혼집 20평대 self interior, toki toki 窗戶
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牆面上所掛的時鐘，除了讓人看時間之外，也是一項很棒的裝飾品。室內擺放盆栽植物的容器和檯座，有著各式各樣新穎的設計，讓室內顯得格外美麗，空氣裡彷彿也流洩著清新的氧氣。

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