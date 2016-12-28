通往光明之道：玻璃是主角的 56 坪環保時尚美房

玻璃總是現代設計的常見元素，因為其透明的特質可以大大提升房子的採光度，然而增加空間感（而實際上也可以卯省電費啊）。而且它的可塑性高，無論是搭配極簡風、自然風或者是現代時尚風也絕對沒有問題。

今天我們想要為大家介紹的房子位於德國，由當地建築設計公司BÜDENBENDER HAUSBAU GMBH傾力打造。房子的特別之處正正是「玻璃」這個設計重點，搭配房子簡單的線條非常時尚非常好看！