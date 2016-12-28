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通往光明之道：玻璃是主角的 56 坪環保時尚美房

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
Zukunft ist Zuhause: Plus-Energie-Haus mit faszinierenden Raffinessen, Büdenbender Hausbau GmbH Büdenbender Hausbau GmbH 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 木頭 Yellow
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玻璃總是現代設計的常見元素，因為其透明的特質可以大大提升房子的採光度，然而增加空間感（而實際上也可以卯省電費啊）。而且它的可塑性高，無論是搭配極簡風、自然風或者是現代時尚風也絕對沒有問題。

今天我們想要為大家介紹的房子位於德國，由當地建築設計公司BÜDENBENDER HAUSBAU GMBH傾力打造。房子的特別之處正正是「玻璃」這個設計重點，搭配房子簡單的線條非常時尚非常好看！

​外觀

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Büdenbender Hausbau GmbH

Büdenbender Hausbau GmbH
Büdenbender Hausbau GmbH
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擁有簡潔的線條的房子設計是永遠不會過時，從外觀我們就可以略知一二玻璃在這個房子設計上的重要性。純白的房子被四周翠綠的草坪包圍顯得更突出，在燈光的照射下整個房子的時尚感倍增。

房子面積達到 56 坪，充足的空間容許設計師充分發揮創意。

外觀

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Büdenbender Hausbau GmbH

Büdenbender Hausbau GmbH
Büdenbender Hausbau GmbH
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從上空俯瞰，你就會發現房子的設計並不單一；而且天台裝滿了太陽能板，絕對是個綠色房子喔！

從這個角度看我們可以發現二樓的陽台圍欄是透明的玻璃，而且樓下的屋簷也裝設了天個玻璃天窗，設計十分統一。

​廚房和餐廳

Zukunft ist Zuhause: Plus-Energie-Haus mit faszinierenden Raffinessen, Büdenbender Hausbau GmbH Büdenbender Hausbau GmbH 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Büdenbender Hausbau GmbH

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走進室內我們會看到廚房和餐廳，開放式的空間設計是重點。整個用餐與煮食空間除了時尚以外還帶點未來感，也呈現出一個極度簡潔的感覺，這大概是因為設計師在此採用了大量表面光滑的傢俱的關係。

此外，如果大家不想只限於一般的木地板或者白磁磚的話，灰色大地板可以是你的另外一種選擇，因為它也是近年最流行的地板顏色之一喔～

浴室

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Büdenbender Hausbau GmbH

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在這個概念創新的無間隔浴室裡我們更加能看得玻璃這個主角，它既可以分隔淋浴和洗臉台的空間，又能保持整體空間的完整性。

為了在這個空間多加點生氣，屋主們選用了顏色鮮艷的毛巾，與灰色的空間配搭起來也沒有違和感～

​浴缸

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Büdenbender Hausbau GmbH

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這個顏色奪目的橘色浴缸和綠掛畫跟四周的灰牆也很搭。

​戶外空間

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Büdenbender Hausbau GmbH

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最後我們來近距離看看這個房子的戶外空間，整個牆面幾乎都是落地玻璃窗，好看又能保持房子明亮通透，減少對電燈照明的依賴。

戶外的灰色藤製傢俱跟室內的灰調設計統一，而桌上舖上了一層玻璃，也直接呼應了室內以玻璃為主的設計。

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