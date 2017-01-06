14 坪的頂樓驚喜: 充滿綠意的夢幻小屋

處在頂樓的的建築空間通常是需要考量建材上的問題，由於陽光的直接曝曬，因此所必須承受熱度以及向下防滲的考驗都成為了頂樓建築所必須消化的問題。這次點子簿要分享的是一棟位於墨西哥的頂樓建築，小小的 14 坪空間利用了許多的環保建材，同時也種植了許多的植栽，搭配屋頂絕佳的視野，造就了這令人驚喜的夢幻小屋。