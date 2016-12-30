簡單生活的完美方案：擁有絕美景觀的海邊挑高平房

在溫暖陽光的照耀下，睡眼惺忪的你慵懶地在舒適的大床上伸賴腰。你緩緩地起床，遠眺落地玻璃窗外的海景，柔和的海風正輕輕地吹在你的臉上。你會心微笑，感謝於造物主的創造和所賜予的這一個幸福溫暖的上午‥‥‥

你的腦海中曾經有浮現過這個畫面嗎？你希望以海作伴嗎？如果答案是有的話，今天要介紹的這個海邊平房一定非常適合你～