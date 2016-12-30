簡單生活的完美方案：擁有絕美景觀的海邊挑高平房

在溫暖陽光的照耀下，睡眼惺忪的你慵懶地在舒適的大床上伸賴腰。你緩緩地起床，遠眺落地玻璃窗外的海景，柔和的海風正輕輕地吹在你的臉上。你會心微笑，感謝於造物主的創造和所賜予的這一個幸福溫暖的上午‥‥‥
你的腦海中曾經有浮現過這個畫面嗎？你希望以海作伴嗎？如果答案是有的話，今天要介紹的這個海邊平房一定非常適合你～
愈簡單的生活其實愈美好，當我們拋開所有物慾和不必要的煩擾時，我們更能感受到四周的美麗之處——這個以簡約風和自然風為設計風格的海邊平房正正表達出這一種想法。
房子的間隔設計簡單且實用，並且著重提升空間感。整個房子除了混凝土以外，最常用到的建材就是天然的石頭和木頭。
左邊的石牆更能充分體現出自然風的房子設計，而這個帶點地中海風的窗子設計讓人投入了度假的氣氛當中，看到布帆在海風中飄逸感覺非常療癒～
既然有草地和大海作伴，設計過程中當然要預留大量空間來打造戶外空間啊！從這個房子你可以看到設計師有多重視開放式設計，室內與室外的木甲板也好像是無縫地連接起來，營造出一種極緻舒適的氛圍。
這裡我們可以更清楚看到室內外的空間如何透過「木」來連接，毫無違和感的室內外設計令人更加想多留連一會兒。
自然風的客廳沒有擺放任何感覺厚重又奢華的巨型皮製沙發，因為純白的布藝沙發更能與四周的設計配合。除此以外，你有發現客廳沒放電視機嗎？少了電視，或許你們更能欣賞到在你身邊的美景，更能專注在你身邊的人身上。
這個景色也太令人驚嘆了吧！你有多久沒認真地靜心欣賞大自然的美呢？全靠房子的挑高設計和落地玻璃拉門，我們才能得到如此寬闊的視野。房子在白天幾乎完全不需要燈光照明，而晚上不用開燈也有星光相伴，誰會不想要這個由設計公司 Ambienta Arquitetura所設計的美房呢？
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