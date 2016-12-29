現代童話故事：以糖果屋為設計靈感的夏日度假小木屋

德國的格林兄弟的童話故事相信每個人聽過，那你記得《糖果屋》這個講述一對小兄妹在森林迷路，並遇上以糖果屋作招徠的巫婆的故事嗎？今天要為大家介紹的夏日度假木屋由奧地利設計公司UNA PLANT設計，他們以糖果屋的故事作為設計靈感，打造出一座精緻又時尚的度假屋，大家趕快來看看吧～