現代童話故事：以糖果屋為設計靈感的夏日度假小木屋

德國的格林兄弟的童話故事相信每個人聽過，那你記得《糖果屋》這個講述一對小兄妹在森林迷路，並遇上以糖果屋作招徠的巫婆的故事嗎？今天要為大家介紹的夏日度假木屋由奧地利設計公司UNA PLANT設計，他們以糖果屋的故事作為設計靈感，打造出一座精緻又時尚的度假屋，大家趕快來看看吧～
乍看之下你有沒有覺得房子長得很像一個薑餅小屋？當然我們不可能真的把糖果黏在房子外牆上，可是這個被茂盛植物包圍以及擁有經典三角形屋頂的木屋應該可以讓你聊想到剛剛提到的童話故事吧！
既然這是一個夏日度假屋，設計一個實用的戶外空間讓屋主們好好地享受陽光是常識吧？這個寬闊的戶外空間由不同木材打造，天然木紋本身就是最漂亮的裝飾品。暑假的時候在這邊跟親朋好友看著藍天、喝著冰涼的啤酒和烤肉真是人生一大樂事！
走進室內，瞬間就被明亮純白的空間包圍，桌上擺放的新鮮蔬果簡直就是把夏日氣息帶進了屋內！簡約風的室內設計和木製傢俱一向都非常互搭，是打造度假風的必要組合！
既然這是一個度假小屋，設計師於是選擇設計一個小型開放式廚房，滿足屋主的基本煮食需求。雖然廚房所佔的面積不大，可是該有的火爐、烤箱、洗豌盤、碗櫃和冰箱等等都一應俱全。
走過設計同樣簡約美觀的樓梯後我們來到樓上的閣樓，這裡的特別之處是它隨時隨地都可以轉換用途——無論是擺放床舖當臥室或者當作客廳都可以！秘密就是要選用可摺疊的沙發床，而且盡量避免擺放大型傢俱。
在附近游泳或者單純在花園玩過水後，或者是在戶外活動一整天滿頭都是大汗時，直接就在戶外淋浴的點子非常不錯喔！你喜歡這個度假屋嗎？
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