你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

樹林中的「鳥巢」，客廳和露台相連的日式簡約房子！

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
015軽井沢Tさんの家, atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE 房子 Black
Loading admin actions …

作家錢鍾書在4、50年代出版的小說《圍城》裡有一句引述自法國諺語的話：「城外的人想衝進去，城裏的人想逃出來」。原文講述的是婚姻，可是套用在現代也可以應用在各個生活層面上，比如說住房方面。

以往很多人會嚮往城市繁華的生活，可是當親身經歷了高企的樓價、小得可憐的居住空間和令人透不過氣的壓力後，這些在「城裡」的人紛紛希望往「城外」逃，選擇在郊區建房定居。

今天我們要介紹的房子就是一所位於郊區的寬敞房子，被樹林包圍的木屋看起來就好像是築在樹上的鳥巢一樣，室內的建築也非常美觀好看！

​外觀

015軽井沢Tさんの家, atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE 房子 木頭 Wood effect
atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE

atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE
atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE
atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE

這個由日本建築設計公司ATELIER137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE負責的房子摒棄了一般的房子外型設計，反而採用了獨特的線條、選色和用料，造就這一個不平凡、看起來又帶點神秘的美房。

外觀

015軽井沢Tさんの家, atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE 房子 木頭 Brown
atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE

atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE
atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE
atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE

房子建於升高的地台上，為屋主提供更好的景觀，飽覽四周的翠綠景色。

從側面我們能看到它擁有的並不是一般的三角形或者整平的屋頂，而且這樣子看起來更像一個築在樹上的鳥巢。

​客廳

015軽井沢Tさんの家, atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE 客廳 木頭 Wood effect
atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE

atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE
atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE
atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE

全木的簡約風客廳與剛剛提到的露台是相連的，兩者中間僅僅以玻璃拉門分隔，就算把門拉上也能維持房子的整體感。如果在白天或者是天氣好的時候，只要把玻璃拉門打開，室內就能瞬間充斥著新鮮的空氣！由植物釋放的芬多精除了具有除蟲的功效外，還能夠有效舒緩心情，絕對能把煩惱拋諸腦後～

​起居空間

015軽井沢Tさんの家, atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE 客廳 木頭 Brown
atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE

atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE
atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE
atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE

無論是客廳、餐廳或者是露台，設計師一律採用木製地板和傢俱，與森林的景觀非常融和。從這個角度看，我們不難發現天花板帶有斜度的設計，這種富有創意的挑高手法能夠大大提升空間感，起居空間看起來當然就會更舒適！

​塌塌米空間

015軽井沢Tさんの家, atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE 視聽室 White
atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE

atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE
atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE
atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE

既然這是個日式木屋，那設計出一個傳統的日式塌塌米空間當然不過份啦！紙拉門的款式雖然十分經典，可是由燈芯草編成的塌塌米跟傳統的單一色調不一樣，這種綠白相間的設計為這個傳統空間注入了現代時尚元素。

你對於這個日式簡約風美房有什麼意見呢？喜歡你留言讓我們知道喔～

更多日式美房：

把溫暖帶回家：擁有開放式空間的日式治癒系美房

日式魅力無極限！有木頭拉門以及綠廊道的家

一間專屬於熱愛高雅風格的人的現代住家
你喜歡這個房子嗎?你會想要住在郊區還是城市呢?

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了