樹林中的「鳥巢」，客廳和露台相連的日式簡約房子！

作家錢鍾書在4、50年代出版的小說《圍城》裡有一句引述自法國諺語的話：「城外的人想衝進去，城裏的人想逃出來」。原文講述的是婚姻，可是套用在現代也可以應用在各個生活層面上，比如說住房方面。
以往很多人會嚮往城市繁華的生活，可是當親身經歷了高企的樓價、小得可憐的居住空間和令人透不過氣的壓力後，這些在「城裡」的人紛紛希望往「城外」逃，選擇在郊區建房定居。
今天我們要介紹的房子就是一所位於郊區的寬敞房子，被樹林包圍的木屋看起來就好像是築在樹上的鳥巢一樣，室內的建築也非常美觀好看！
這個由日本建築設計公司ATELIER137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE負責的房子摒棄了一般的房子外型設計，反而採用了獨特的線條、選色和用料，造就這一個不平凡、看起來又帶點神秘的美房。
房子建於升高的地台上，為屋主提供更好的景觀，飽覽四周的翠綠景色。
從側面我們能看到它擁有的並不是一般的三角形或者整平的屋頂，而且這樣子看起來更像一個築在樹上的鳥巢。
全木的簡約風客廳與剛剛提到的露台是相連的，兩者中間僅僅以玻璃拉門分隔，就算把門拉上也能維持房子的整體感。如果在白天或者是天氣好的時候，只要把玻璃拉門打開，室內就能瞬間充斥著新鮮的空氣！由植物釋放的芬多精除了具有除蟲的功效外，還能夠有效舒緩心情，絕對能把煩惱拋諸腦後～
無論是客廳、餐廳或者是露台，設計師一律採用木製地板和傢俱，與森林的景觀非常融和。從這個角度看，我們不難發現天花板帶有斜度的設計，這種富有創意的挑高手法能夠大大提升空間感，起居空間看起來當然就會更舒適！
既然這是個日式木屋，那設計出一個傳統的日式塌塌米空間當然不過份啦！紙拉門的款式雖然十分經典，可是由燈芯草編成的塌塌米跟傳統的單一色調不一樣，這種綠白相間的設計為這個傳統空間注入了現代時尚元素。
你對於這個日式簡約風美房有什麼意見呢？喜歡你留言讓我們知道喔～
更多日式美房：