樹林中的「鳥巢」，客廳和露台相連的日式簡約房子！

作家錢鍾書在4、50年代出版的小說《圍城》裡有一句引述自法國諺語的話：「城外的人想衝進去，城裏的人想逃出來」。原文講述的是婚姻，可是套用在現代也可以應用在各個生活層面上，比如說住房方面。

以往很多人會嚮往城市繁華的生活，可是當親身經歷了高企的樓價、小得可憐的居住空間和令人透不過氣的壓力後，這些在「城裡」的人紛紛希望往「城外」逃，選擇在郊區建房定居。

今天我們要介紹的房子就是一所位於郊區的寬敞房子，被樹林包圍的木屋看起來就好像是築在樹上的鳥巢一樣，室內的建築也非常美觀好看！