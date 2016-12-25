焦點排行榜: 本週最受好評的 5 本點子簿 (12 月 25 日)

昨夜大家是否度過了一個浪漫的聖誕夜呢? 沒有出門慶祝的你，是否有參考 homify 的聖誕佈置術妝點你的房間，與心愛的人度過這個佳節?

如同過年之於我們的意義一樣，聖誕節對於歐美人士來說是家人相聚的重要節日，因此讓全家團圓的家中佈置以及氣氛就特別重要!

在本年度最後一次的焦點排行榜中，上榜的五本點子簿都是成本低廉卻又美觀的預製屋。這種類型的房子可以讓夢想擁有自己的家的人，以較低的金額打造一個屬於自己的窩。

一起來看看這次上榜的是哪些點子簿吧!