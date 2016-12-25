焦點排行榜: 本週最受好評的 5 本點子簿 (12 月 25 日)

昨夜大家是否度過了一個浪漫的聖誕夜呢? 沒有出門慶祝的你，是否有參考 homify 的聖誕佈置術妝點你的房間，與心愛的人度過這個佳節?
如同過年之於我們的意義一樣，聖誕節對於歐美人士來說是家人相聚的重要節日，因此讓全家團圓的家中佈置以及氣氛就特別重要!
在本年度最後一次的焦點排行榜中，上榜的五本點子簿都是成本低廉卻又美觀的預製屋。這種類型的房子可以讓夢想擁有自己的家的人，以較低的金額打造一個屬於自己的窩。
一起來看看這次上榜的是哪些點子簿吧!
台幣245萬完工，41坪的時尚理想住家帶大家參觀一間裡外都美的預製屋。洋溢自然光的室內很吸引人之外，其最大的魅力就是寬敞的庭院了。你也覺得這是一間理想的住家嗎?
驚呆了! 78 萬台幣完工的鄉間小別墅的主角是外型質樸，內在現代搶眼的鄉間預製屋。不知道你喜不喜歡設計師在房子內採用亮綠色的概念呢?
這間夢幻的夏日小屋是適合全家前來度過暑假的小別墅，寬敞的木頭甲板露臺是我們最喜歡的區域!
還沒看過這本點子簿嗎? 點此: 如夢一般的夏日小屋
新時代新選擇：7個完工快又惹人愛的美麗預製屋位你介紹了 7 種造型較為獨特的預製屋，最吸引我們注意力的是未來感的平房，不知道哪間是你的最愛呢?