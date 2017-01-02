老屋大驚奇：集合「當代風格和簡約主義」的時尚住家！

今天我們要去參觀位於倫敦西部富裕的 Maida Vale 郊區，一座被遺棄的破舊老公寓，看它如何被改頭換面的奇蹟。 Jonathan Clark 建築師事務所的專家們，決定將它的空間改造成一處充滿現代感的設計。改造後的公寓變成了一座既舒適又時尚的住家，有著當代風格的傢俱、優雅的格調，以及高雅的顏色搭配，流露出簡約主義的光彩。現在就一起來參觀吧！