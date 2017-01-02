老屋大驚奇：集合「當代風格和簡約主義」的時尚住家！

今天我們要去參觀位於倫敦西部富裕的 Maida Vale 郊區，一座被遺棄的破舊老公寓，看它如何被改頭換面的奇蹟。 Jonathan Clark 建築師事務所的專家們，決定將它的空間改造成一處充滿現代感的設計。改造後的公寓變成了一座既舒適又時尚的住家，有著當代風格的傢俱、優雅的格調，以及高雅的顏色搭配，流露出簡約主義的光彩。現在就一起來參觀吧！
這座破舊公寓看來好像是耗盡電池後，只能停留在時光旅行機裡無處可去！在有限的空間中，豎立著原有的牆面結構。建築師們決定把整個空間全部打通，以便重新為它設計出具有都會魅力的新模樣。
重新規畫後的格局，將內部劃分出新的空間區塊。室內採用白色的門面和玻璃來區隔空間，讓室內看來彷彿比實際面積還要大。活動式的廳門可依需求開關，是空間裡的一大亮點。
這座住宅裡的動線設計得非常流暢，但仍將隱私區塊保持得相當完好。室內採用玻璃和實木來裝潢，復古的傢具為空間營造出樸實的格調，搭配上一些藝術品裝飾，簡單打造出讓人眼目一新的觀感。
設計師在這座住宅裡採用相同的材料，營造出一致的調性，讓各個區塊間產生關聯性。在這處內嵌的牆面上，掛有一幅抽象派的畫作，中性的搭色與空間裡的其他配色相互呼應。
設計師在浴室裡採用了亮麗的馬賽克瓷磚，搭配白色照明設備，讓空間充滿了紓壓的氛圍。白色的洗浴設備和長型的鏡子，營造出讓空間看來更寬敞的視覺。
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