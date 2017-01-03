8 個臥室的創意點子：讓你的房間成為「工作、休閒兩相宜的私樂園」！

你是不是只要能賴在臥室裡，就怎麼都不想離開房間的人呢？對於那些以住家為辦公室的人來說，最大的樂趣莫過於能窩在家裡工作了。倘若你常常在臥室裡待上長時間，室內的裝備就必須能提供你日常所需。什麼樣的臥室裝潢能同時滿足你舒適和功能性各方面的需求呢？ homify 團隊特別為你精選出 8 款夢幻臥室設計，現在就一起來參觀吧！
首先，你必須擁有一張符合人體工學的床舖。床的品質、採用的質材、柔軟度及型式都很重要。床的三面如果有空間可以走動，可以讓動線更方便。倘若戶外有美麗的景色，別忘記把床擺在正對窗戶的位置。
有疑問的話，請教專家吧！
為了你的身心健康，我們不建議你在床上工作。但是，如果你真的必須在床上工作，我們建議你採購一組這樣的工作桌，同時別忘記搭配柔軟舒適的床頭板和枕頭，讓你的坐姿更舒服。
真的很想賴在床上，那就一定要把平時用得到的物品擺在觸手可及之處，像是這樣的組合，不論是電子用品、零食、書籍和工作燈，都在一伸手就可以拿得到的地方。想在床上看電影，也不需要下床喔！
房間的光線對於睡眠、工作和一般休息時間，都是非常重要。有鑑於此，我們建議你在裝潢時要考慮到自然採光，同時還要有良好的照明配備。除了大型窗戶和天花板頂燈之外，還可以選擇床邊檯燈組。
床的材質最好是採用天然織物，同時也要確保其乾淨清潔。此外，房間應該保持良好的通風，溫度調在適當位置，避免堆積雜物造成雜亂。
金屬和鐵質材料如果不小心維護，很容易產生問題，最好避免用在房間裡。一般而言，我們會建議你在臥室裏採用天然和容易維護的材質，裝潢起來也會更加方便。
想要在房間裡創造出舒適怡人能夠久待的氛圍，你可以採用清新的香氛、潔淨的物品、和諧的輕音樂、有氣氛的燈光，以及其他讓你感興趣的配備。可能的話，建議你選擇帶有美麗景觀的房間，最好臥室有大片玻璃門窗，一打開就可以看到花園！
臥房裡最好避免使用太過明亮的白色光線、過於誇張的裝飾品，以及太具衝突感的顏色組合。像是這面牆上所貼的壁紙，很容易令人產生視覺錯亂，不是一個很好的選擇。我們建議採用更簡單、中性色調的組合。
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