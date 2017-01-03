8 個臥室的創意點子：讓你的房間成為「工作、休閒兩相宜的私樂園」！

你是不是只要能賴在臥室裡，就怎麼都不想離開房間的人呢？對於那些以住家為辦公室的人來說，最大的樂趣莫過於能窩在家裡工作了。倘若你常常在臥室裡待上長時間，室內的裝備就必須能提供你日常所需。什麼樣的臥室裝潢能同時滿足你舒適和功能性各方面的需求呢？ homify 團隊特別為你精選出 8 款夢幻臥室設計，現在就一起來參觀吧！