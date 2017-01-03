不得不愛！讓人陷入童話世界裡的獨棟木頭住宅

這座外形精巧的住宅，是由 Sue Architekten 建築師團隊所打造。它就像童話故事一般，有著可愛的樓層設計，一打開門窗，就可以和戶外無縫連結。這款非常獨特的設計創造出讓室內外可以自由對話的空間。木質的外觀予人舒適整潔的觀感，大幅開放的空間更讓微風可以穿梭過所有房間，營造出無比愉悅的居家生活。現在就一起來參觀吧！
由於地坪有限，建築師們選擇向上發展，而不是對外擴張。如此設計可以保留寶貴的庭院空間，創造出來的結構體則是高度長於寬度。這麼獨特的外觀，讓這處住家宛如一座塔樓，帶有一絲超現實氛圍。
這座住家的高度賦予住戶可以遠眺風景的優點，從高處便可將周圍的鄉野景觀盡收眼底。設計師們特意選擇高度較低的沙發，坐在這裡便可享受舒適的陽光。
底層的空間則是一打開大門，便可和室外自然環境無縫銜接。
室內裝潢採用白色為主題，搭配木材溫暖的色調，散發出優雅休閒的氛圍。房間裡還採用了黑灰色的燈飾和壁爐，和著象牙色的沙發，以及窗外灑進來的自然光，讓視覺上感到格外平衡紓壓。
從這個角度來觀賞，更可品味出客廳裏的裝潢搭配。這組沙發帶有一種帆布的質感，壁爐呈現出光滑的灰色石板質地。拋光金屬燈增添了一股魅力氛圍，金色的咖啡桌別具高雅的觸感。整個空間是由微妙的圓圈、鑽石、矩形和三角形混搭而成，令人眼目一新！
餐廳的空間與室外庭院幾乎連為一氣，從這裡就可以看到戶外擺置著同樣風格的傢俱。這樣的格局將室內和室外活動融合為一，帶來一股充滿活力的生活情趣。不論天氣是晴是雨，你都會更喜歡和親友相約聚餐了！
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