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破舊老宅大變身: 擁有木頭玻璃屋的時尚美宅

Genie Chien Genie Chien
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這間位於西班牙 Zaragoza 的住家曾經是個不堪入目的宅子，它有著破敗的露臺和難看的室內裝潢，和城市裡風景如畫的景點相比，更是令人觸目驚心！ La Pacera Estudio 室內建築師團隊決定將它改頭換面一番，把它單調無趣的外觀換成充滿活力的時尚設計！重新專家打造後，這個採用優質材料和當代元素打造的住家，散發出了活潑愉悅的調性。現在就一起來參觀吧！

改造前：年久失修的陽臺

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陽臺是休閒放鬆的地方，但當一座陽臺破落成這樣，有誰還會想上來活動呢？骯髒的地板散落著破碎的瓷磚，牆壁剝落，欄杆花盆簡直無一處可堪入目。

裝修工程進行中

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工程正在進行的當下，讓我們來偷偷看上一眼。我們可以看到地板和邊牆正在全盤改變中。到底會變成什麼模樣呢？真是令人迫不及待想看看！

改造後：一座令人驚嘆的木頭玻璃屋

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完工後的這個小空間，真是讓人驚訝無比！使用木頭和玻璃材質打造出來的小屋，放置了質樸的桌椅。木質的豐富顏色散發出溫暖的調性，大片落地窗則營造出現代感。陽光充足的時候，坐在此可以享受日光，寒冷日子裡，則免受寒風吹凍。雨天時分坐進玻璃屋內賞雨，該是多麼令人嚮往的享受！

小屋的周邊設有木造柵欄，提供住戶在此活動的隱私性和安全感。地面的白色卵石也是一大亮點，與高雅的木質形成絕美的搭配。

改造前：一座過時昏暗的廚房

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改造前白色的瓷磚實在太過時了！廚房裡盡顯古板單調的模樣，外露的管線、骯髒的水槽和陳舊的櫥櫃電器，還有誰會想在這裡烹飪呢？

改造後：沈穩優雅的設計

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設計師採用灰色和白色調來打造這個廚房，搭配內嵌式燈光創造出優雅的烹飪環境來。新加上滑動式玻璃門、可容納許多器皿的櫥櫃，以及有著光滑表面的電器品，在在都讓這個廚房流露出時尚沈穩的氣質。

改造後：優雅的浴室

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裝修好的浴室有著現代感的衛浴設備，採用玻璃淋浴間讓空間顯得不擁擠。時尚感的洗臉盆設計，運用了充滿活力的紫色調，讓這處質樸的空間添上華麗的元素。

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