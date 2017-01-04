破舊老宅大變身: 擁有木頭玻璃屋的時尚美宅

這間位於西班牙 Zaragoza 的住家曾經是個不堪入目的宅子，它有著破敗的露臺和難看的室內裝潢，和城市裡風景如畫的景點相比，更是令人觸目驚心！ La Pacera Estudio 室內建築師團隊決定將它改頭換面一番，把它單調無趣的外觀換成充滿活力的時尚設計！重新專家打造後，這個採用優質材料和當代元素打造的住家，散發出了活潑愉悅的調性。現在就一起來參觀吧！
完工後的這個小空間，真是讓人驚訝無比！使用木頭和玻璃材質打造出來的小屋，放置了質樸的桌椅。木質的豐富顏色散發出溫暖的調性，大片落地窗則營造出現代感。陽光充足的時候，坐在此可以享受日光，寒冷日子裡，則免受寒風吹凍。雨天時分坐進玻璃屋內賞雨，該是多麼令人嚮往的享受！
小屋的周邊設有木造柵欄，提供住戶在此活動的隱私性和安全感。地面的白色卵石也是一大亮點，與高雅的木質形成絕美的搭配。
設計師採用灰色和白色調來打造這個廚房，搭配內嵌式燈光創造出優雅的烹飪環境來。新加上滑動式玻璃門、可容納許多器皿的櫥櫃，以及有著光滑表面的電器品，在在都讓這個廚房流露出時尚沈穩的氣質。
裝修好的浴室有著現代感的衛浴設備，採用玻璃淋浴間讓空間顯得不擁擠。時尚感的洗臉盆設計，運用了充滿活力的紫色調，讓這處質樸的空間添上華麗的元素。
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