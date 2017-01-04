破舊老宅大變身: 擁有木頭玻璃屋的時尚美宅

完工後的這個小空間，真是讓人驚訝無比！使用木頭和玻璃材質打造出來的小屋，放置了質樸的桌椅。木質的豐富顏色散發出溫暖的調性，大片落地窗則營造出現代感。陽光充足的時候，坐在此可以享受日光，寒冷日子裡，則免受寒風吹凍。雨天時分坐進玻璃屋內賞雨，該是多麼令人嚮往的享受！

小屋的周邊設有木造柵欄，提供住戶在此活動的隱私性和安全感。地面的白色卵石也是一大亮點，與高雅的木質形成絕美的搭配。