在家像在度假: 建在山坡地上的美麗住宅

今天要介紹一間建在巴西斜坡地上的住宅，它是由聖保羅建築團隊 Samy & Ricky Arquitetura 所負責打造。屋主一家人除了孩子外，還有一位同住的祖母。設計師決定改造建築物，增建遊戲室和一座游泳池，以滿足一家人住的需求。整體環境充滿了美感，儘管建地有些坡度，但與周圍的綠色視野完美融合。採用木質元素的內部裝潢，則讓家充滿溫馨時尚的氛圍。現在就一起來參觀吧！
從這條蜿蜒的車道，你可以順著兩旁石塊和花園美景，一路開往這間溫馨可愛的住家。傾斜的屋頂搭襯著瓦簷，柔和的中性色調和漂亮的建築線條，在你眼前展現它無可匹敵的魅力！
要到達採用木頭和玻璃打造的入口，你需要經過一條非常迷人的步道。沿路你會看到茂密的灌木叢和維護得很好的草地，滿眼綠意讓人忍不住深呼吸。
另一道階梯可以帶領你從主要居處，通往位於較高坡地上的遊戲室和游泳池。遊戲室打造得很可愛，有著傾斜的屋頂、整潔的玻璃窗和小灌木叢點綴。
很有時尚感的矩形水池讓人眼睛一亮！這裡有著清澈湛藍的池水，以及平滑的木甲板。舒服的躺椅正展開雙臂，等著你來一場日光浴，在暖陽下讀上一本好書。
採用木頭製造的天花板和柱子搭配豪華的玻璃窗，創造出一種既現代又質樸的觀感。在這個通風的陽臺上，你可以坐在舒適的藤製座椅上，與親友們輕鬆聊天，享受一杯沁涼飲料。
主屋的入口是採用木頭和玻璃來打造，和進門後所看到的樓梯，有著一體成形的設計感，是設計師的一大巧思。
樓梯下的空間被運用來裝置一座內嵌式的灰色書架，裡面可以放置書籍和各種裝飾品。
一個深色的儲物櫃和幾級階梯，便把餐廳和門廳區隔開來。餐廳裡的傢俱式樣簡單而時尚，掛在天花板上的燈具看起來也非常雅致。
客廳採用溫暖的木質元素和時尚色調混搭，讓人感覺格外輕鬆舒適。 L 形沙發背面設計了儲物空間，電視下的壁爐則讓室內保持溫暖。牆面上的開放式層架可以擺放各種飾物和藝術品。
廚房裡設有光澤感的白色櫥櫃，襯著大片的玻璃窗，充滿現代式的優雅氛圍。黑色的檯面打破了白色的單調感。木製的天花板搭配綠松色牆面，為室內增添活潑的色彩。
舒緩中性的色系讓這間簡約的臥室顯得格外輕鬆舒適。除了柔軟的被褥外，還有優雅的床頭燈。躺在這裡望著很有溫馨感的天花板，簡直別無所求了！
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