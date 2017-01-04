在家像在度假: 建在山坡地上的美麗住宅

今天要介紹一間建在巴西斜坡地上的住宅，它是由聖保羅建築團隊 Samy & Ricky Arquitetura 所負責打造。屋主一家人除了孩子外，還有一位同住的祖母。設計師決定改造建築物，增建遊戲室和一座游泳池，以滿足一家人住的需求。整體環境充滿了美感，儘管建地有些坡度，但與周圍的綠色視野完美融合。採用木質元素的內部裝潢，則讓家充滿溫馨時尚的氛圍。現在就一起來參觀吧！