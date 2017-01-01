有著能矇騙人的外觀的美麗別墅

每一年總有不同的時候你希望跟一大群朋友們開趴狂歡，可是夠能容納十幾二十個人的地方不容易找，碰上過年過節的時刻也可能完全租不到場地！那麼，你有想過把自己的家變成人人稱羨的、專為派對動物而設的夢幻美房嗎？

今天要介紹的房子由荷蘭設計公司Kabaz打造，為了符合屋主當初建房的原意——把房子打造一個適合各種社交活動的地方——設計師於是將奢華、舒適與寬闊空間等元素融合，成就了我們眼前的這個夢幻奢華別墅。