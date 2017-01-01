有著能矇騙人的外觀的美麗別墅

每一年總有不同的時候你希望跟一大群朋友們開趴狂歡，可是夠能容納十幾二十個人的地方不容易找，碰上過年過節的時刻也可能完全租不到場地！那麼，你有想過把自己的家變成人人稱羨的、專為派對動物而設的夢幻美房嗎？
今天要介紹的房子由荷蘭設計公司Kabaz打造，為了符合屋主當初建房的原意——把房子打造一個適合各種社交活動的地方——設計師於是將奢華、舒適與寬闊空間等元素融合，成就了我們眼前的這個夢幻奢華別墅。
屋主們希望室內裝潢呈現一種貴氣的氣派，這跟房子的外觀造成了強烈對比，絕對能夠為賓客帶來驚喜。
客廳的裝潢看起來非常雍容華貴，無論是燈具、絲質抱枕或者是地毯等等的選擇都一絲不苟。特大的沙發看起來氣派非凡，而且８人座位設計照顧得到賓客或者家人實際的休息需要，那再也不用擔心位子不夠啦！
設計時尚新穎的開放式火爐很容易就成為了眾人的討論焦點，這個由火爐電視機組成的空間是為了把客廳與走廊分隔而設計出來的。
此外，為了避免背後凹陷的牆面過於留白，設計師於是裝設了數個實木木架，讓屋主盡情展現心頭好。
這個開放式的中島廚房提供了充足的料理空間，整潔的空間讓煮食更容易。除此以外，連大型冰箱也是三門設計的，一次購買大量食材也不用擔心沒位置放。要煮好十幾二十個人的飯？這個廚房一定可以幫你做得到！
你以為這個房子的奢華只限於裝潢的用料嗎？那你就錯了！這個房子還備有健身室、淋浴室和桑拿房，在家也能好好地享受！
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