你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

​海島上的美房：與大自然融合的55坪自然風木屋

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
villa PAVARD, T&T architecture T&T architecture 房子
Loading admin actions …

我們走遍大江南北，無論是歐洲、美洲或者是亞洲，只要看到設計特別的房子，我們都想跟讀者你們分享。今天Homify的目的地又會哪兒呢？答案就是‥‥‥一個遠離城市的海島！

今天要介紹的這個自然風木屋位於印度洋的一個島上，距離非洲大島馬達加斯加約700公里。你的腦海裡可能會浮起各種荒島的畫面，或至還懷疑島上有沒有供電‥‥‥而事實是，這個主張與大自然融合的木屋設計非常時尚自然！現在就讓我們趕快來看看吧

​外觀

villa PAVARD, T&T architecture T&T architecture 房子
T&amp;T architecture

T&T architecture
T&amp;T architecture
T&T architecture

這個由 T & T Architecture創造的房子共有55坪左右，房子的本身由幾何線條組成，從不同的角度看房子所呈現的面貌都不盡相同。

​鏤空設計

villa PAVARD, T&T architecture T&T architecture 房子
T&amp;T architecture

T&T architecture
T&amp;T architecture
T&T architecture

被海與樹林包圍的這個美房採用木材來舖設外牆，目的旨在與四周的大自然環境融為一體。設計師在房子的不少部分都採用了這種鏤空設計，為了讓室內對外的視覺更寬闊。

​凹陷設計

villa PAVARD, T&T architecture T&T architecture 房子
T&amp;T architecture

T&T architecture
T&amp;T architecture
T&T architecture

如果在房子四四方方的部分加上這一種凹陷設計，除了看起來非常時尚新穎以外，還具有實際的遮陽功能。 戶外的甲板就好像是房子的延伸，為一家人提供寬闊的戶外活動空間。

​簡約風廚房

villa PAVARD, T&T architecture T&T architecture 廚房
T&amp;T architecture

T&T architecture
T&amp;T architecture
T&T architecture

這個走簡約風的開放式廚房只有一整排必要的廚具和廚櫃，例如料理台、洗碗盤和冰箱等等，再多的枝節通通都要被刪走以保持廚房的整潔度。

落地玻璃門有效引進陽光，也同時讓在廚房裡忙的爸爸媽媽觀察到子女外屋外的一舉一動。

​門廊

villa PAVARD, T&T architecture T&T architecture 廚房
T&amp;T architecture

T&T architecture
T&amp;T architecture
T&T architecture

通往戶外花園的門廊與外牆一樣都是舖滿了木板來營造出自然風的感覺，天然木紋本身就是最美麗裝飾，所以設計師在這裡也不多加修飾。 

​浴室

villa PAVARD, T&T architecture T&T architecture 浴室
T&amp;T architecture

T&T architecture
T&amp;T architecture
T&T architecture

最後我們來看看浴室！第一眼望去最顯眼的，當然就是設計師在洗臉台與窗子之間的位置放滿了綠色植物，確保你每天起床都能夠吸引新鮮空氣！

浴室的其他部分則以灰色地板、洗臉台和白色牆壁、浴缸等等組成，與天然的植物和木窗簾非常的搭。

你喜歡這個海島中的木屋嗎？

通往光明之道：玻璃是主角的 56 坪環保時尚美房

滿滿的舒適感：採用凹陷設計的日式簡約風木屋

6 個小空間必備的多功能家具
你會想要這樣子的房子嗎?

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了