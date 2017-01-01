​海島上的美房：與大自然融合的55坪自然風木屋

我們走遍大江南北，無論是歐洲、美洲或者是亞洲，只要看到設計特別的房子，我們都想跟讀者你們分享。今天Homify的目的地又會哪兒呢？答案就是‥‥‥一個遠離城市的海島！
今天要介紹的這個自然風木屋位於印度洋的一個島上，距離非洲大島馬達加斯加約700公里。你的腦海裡可能會浮起各種荒島的畫面，或至還懷疑島上有沒有供電‥‥‥而事實是，這個主張與大自然融合的木屋設計非常時尚自然！現在就讓我們趕快來看看吧
這個由 T & T Architecture創造的房子共有55坪左右，房子的本身由幾何線條組成，從不同的角度看房子所呈現的面貌都不盡相同。
被海與樹林包圍的這個美房採用木材來舖設外牆，目的旨在與四周的大自然環境融為一體。設計師在房子的不少部分都採用了這種鏤空設計，為了讓室內對外的視覺更寬闊。
如果在房子四四方方的部分加上這一種凹陷設計，除了看起來非常時尚新穎以外，還具有實際的遮陽功能。 戶外的甲板就好像是房子的延伸，為一家人提供寬闊的戶外活動空間。
通往戶外花園的門廊與外牆一樣都是舖滿了木板來營造出自然風的感覺，天然木紋本身就是最美麗裝飾，所以設計師在這裡也不多加修飾。
最後我們來看看浴室！第一眼望去最顯眼的，當然就是設計師在洗臉台與窗子之間的位置放滿了綠色植物，確保你每天起床都能夠吸引新鮮空氣！
浴室的其他部分則以灰色地板、洗臉台和白色牆壁、浴缸等等組成，與天然的植物和木窗簾非常的搭。
你喜歡這個海島中的木屋嗎？