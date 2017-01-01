​海島上的美房：與大自然融合的55坪自然風木屋

我們走遍大江南北，無論是歐洲、美洲或者是亞洲，只要看到設計特別的房子，我們都想跟讀者你們分享。今天Homify的目的地又會哪兒呢？答案就是‥‥‥一個遠離城市的海島！

今天要介紹的這個自然風木屋位於印度洋的一個島上，距離非洲大島馬達加斯加約700公里。你的腦海裡可能會浮起各種荒島的畫面，或至還懷疑島上有沒有供電‥‥‥而事實是，這個主張與大自然融合的木屋設計非常時尚自然！現在就讓我們趕快來看看吧