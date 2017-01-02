建房前必看！以木材建房子的優劣大剖析

自古以來人類就懂得利用天然的木材來建房子，縱使後來紛紛出現各種人造的工業建材例如混凝土和磚石，人們對於木依舊有一種情意結。

木製房子除了外型上美觀外，它還具有調節室內溫度和濕氣的實際作用。如果選用高級的木材例如松木等，其獨特的香氣更有助舒緩情緒。

今天我們會為大家分析三種常見的木材建料的優點和缺點，讓大家在建房以前能夠仔細的想清楚，並且跟設計師討論一下想要選用哪一種來打造自己夢想的家。