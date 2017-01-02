建房前必看！以木材建房子的優劣大剖析

自古以來人類就懂得利用天然的木材來建房子，縱使後來紛紛出現各種人造的工業建材例如混凝土和磚石，人們對於木依舊有一種情意結。
木製房子除了外型上美觀外，它還具有調節室內溫度和濕氣的實際作用。如果選用高級的木材例如松木等，其獨特的香氣更有助舒緩情緒。
今天我們會為大家分析三種常見的木材建料的優點和缺點，讓大家在建房以前能夠仔細的想清楚，並且跟設計師討論一下想要選用哪一種來打造自己夢想的家。
實木(Solid Lumber)指的是基材採用實木鋸材或實木板材製作、表面沒有經過覆面處理的建築材料。一般來說，只要是實木佔比60%或以上的木製品均可稱作「實木製品」，當中包括實木建材、實木家具等等。
實木建材除了保留了木材天然又美麗的木紋之外，它還是個良好的隔熱木材，可以避免房子在夏天的時候變得過熱。而且，由於實木相對於其他木製建材牽涉的加工程序比較少，下單以後也相對能快速地收到建材，省了不少時間。
畢竟實木是種天然素材，時間久了缺乏保養的話有機會出現裂紋、變脆，也可能會受到蟲害和霉菌等侵蝕。木材本身是種燃料，所以不能防火，不適合用作廚房建材。
選擇這種建材的時候要多加小心保養以及在房子內安裝適當的防火、滅火設備。
集成材或膠合木（Glued Laminated Timber ）嚴格來說也算是實木，可是它是由實木板的頭頭尾尾經過黏合而組成。在將這些細小的木材膠合之前，一般來說會進行各種的加工處理，例如下防腐、防火和防蟲的藥劑等等。
膠合的過程能有效令這種木建材變得比一般實木建材更堅固，能有效預防裂痕，它同時亦具備實木的隔熱功能。
由於集成材所需要的加工程序較多，加工的時間較長，建材成本亦會較高。
而且集成材的品質十分取決於加工的質素，如果膠合木板的角度不夠精準或者黏合工序有出錯，整個木材的耐用度與穩定性將會受到影響。
曲木（Moulded Plywood）是目前最輕的木製建材，由實木單板，即薄木片（Veneers）經黏合、加熱以及加壓處理，折成各種含有弧度的形狀。
由曲木而製成的天花板或家具均能呈現出一種優雅的弧形美態；而且由於木材本身經過高壓加熱處理，所以它的穩定度非常好，不開裂也不容易變易，所以經常會作用建造房子的天花式者睡床等等。
總括來說曲木的一個比較明顯的缺點是它昂貴的建造成本，因為當中涉及多種複雜的工序。所以如果家裡不需要一樣特別牢固的傢俱的話，我們還是建議你使用剛剛介紹過的實木或者集成材，這樣子確實會比較經濟實惠。
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