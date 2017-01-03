臥室：6 個適合擺放雙人床的好設計

都市人生活繁忙，如果跟長輩一起住，甚至還有小朋友的話，回到家也可能根本靜不下來！要好好犒賞自己和另一半，最好的方法就是用心地設計專屬於你們倆的臥室，確保家裡總是有一處可以讓安安靜靜地休息的私人空間。

今天Homify要為大家介紹6個美麗又時尚的雙人臥室設計，當中絕對有不少值得你參考的新點子喔～