臥室：6 個適合擺放雙人床的好設計

都市人生活繁忙，如果跟長輩一起住，甚至還有小朋友的話，回到家也可能根本靜不下來！要好好犒賞自己和另一半，最好的方法就是用心地設計專屬於你們倆的臥室，確保家裡總是有一處可以讓安安靜靜地休息的私人空間。
今天Homify要為大家介紹6個美麗又時尚的雙人臥室設計，當中絕對有不少值得你參考的新點子喔～
1. 鏡子為焦點
如果撇開風水來說，在臥室裡放一大面鏡子有效提升空間感，營造出臥室更寬闊的效果。現實一點來說，女士們一定會在出門前多照鏡子整理嘛～ 除了鏡子以外，整個雙人臥室選用的主要是香檳色與灰色這兩種看起來非常柔和的顏色，配搭高品質的床品、床背後的大軟墊、床尾椅以及地上的大型地毯，這個兩人小天地顯得份外典雅。
這個看起來年輕又清新的臥室專為年輕夫婦而設，整個空間簡潔又舒適。
設計師特地保留雙人床背後的混凝土牆面，在這個簡約的空間裡帶來點點工業味道；天花板的兩盞燈泡吊燈散發出柔和的泛黃光線，營造出一個溫暖的空間；而左邊的貼牆架子可供擺放兩人的合照、收藏品或者女生常用的保養品，美觀又有實際功用。
這個走現代鄉村風格的雙人房以大地色系為主調，用色溫和，十分適合臥室的設計。
一眼望去，最引人注目的必定是雙人床後的那面牆壁——由不同大小、顏色不一、材質不同的木板拼湊而成，份外增添臥室的設計時尚感。
無論是地板、牆壁或者天花板都是由實木木板而成，原木的顏色和木紋呈現出一種原始的風味。雙人床上的床品出乎意料地是鮮紅色，彷彿就好像是在木中燃燒的火焰一樣，營造出火木交錯的視覺效果。
另外值得留意的還有牆上的凹陷設計，成為了一個獨特的收納空間；而床後的鏤空部份能有效讓窗外的陽光透進屋內，使空間感覺更和諧。
踏進臥室的一刻你就會覺得說屋主一定是個有獨特藝術品味或者是從事藝術行業的人，對吧？無論是房子不平凡的圓窗或者是牆上的掛畫，它們總是流露上點點現代藝術味道。
這個臥室看起來雖然簡潔，可是總是有一份神秘感，這大概是因為暗色系的迷宮圖樣牆紙的關係吧！
如果有看過《天使愛美麗》這套家傳滬曉的法國電影，你應該會對法式風格留下深刻印象吧？
「活力之中帶點優雅」正正是這個臥室的形容詞——復古的床頭櫃、衣櫃、床架以及椅子都散發出歐式的典雅感覺；黃色與藍灰色的顏色配搭非常鮮艷吸睛，讓人感覺非常有活力。
你最喜歡哪一個臥室呢？
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