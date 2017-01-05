改造庭院中的廢棄小屋: 簡約別緻的時尚工作室

德國建築師 Tillschweizer 是化腐朽為神奇的專家！今天我們要見證的便是由他們所經手，將一棟廢棄花園小屋，變成一間簡約別緻又充滿時尚氣質的工作室。新的建築物長 9.7 米，寬 4.5 米，高 6.5 米，與現有的結構體完全吻合，美到像是一處避世別墅。建築師妙用一些創意，就為住戶擴展出更多生活空間，這麼不可思議的設計，現在就一起來參觀吧！