改造庭院中的廢棄小屋: 簡約別緻的時尚工作室

德國建築師 Tillschweizer 是化腐朽為神奇的專家！今天我們要見證的便是由他們所經手，將一棟廢棄花園小屋，變成一間簡約別緻又充滿時尚氣質的工作室。新的建築物長 9.7 米，寬 4.5 米，高 6.5 米，與現有的結構體完全吻合，美到像是一處避世別墅。建築師妙用一些創意，就為住戶擴展出更多生活空間，這麼不可思議的設計，現在就一起來參觀吧！
從這張照片中，我們可以看到改造前亂槽糟的景象。後院已經被整個挖開來，看不出之前的園區景觀。庭院裡的房子看來面積不大，破舊的模樣難以想像要如何使用。
設計師採用中性色系打造出一個美觀的門面，底層有著白色的大門。花園已經重新設計過，變得綠意盎然十分美麗。修剪整齊的草坪和美麗的石道，讓人一看便難忘！
從這個角度，我們可以看到一道螺旋式樓梯從樓上延伸到有頂蓋的小陽臺。在此不怕日曬雨淋，還可一覽周遭的花園景色。設計師在此掛上了一個吊床，讓住戶能夠在天氣晴朗時躺在上面讀本好書，或是小睡一下。
這張照片中可以看到美麗的木製窗戶，外形打造得光滑美觀，和大門相當匹配。當住戶需要隱私感時，便可折疊起來。天氣晴朗時則可以打開，讓新鮮空氣和陽光流洩入室內。感覺是不是有點像森林裏的樹屋呢？
設計師選擇淺色的木材為裝潢材料，搭配大片的玻璃窗，傳遞出非常溫馨祥和的感覺。三面大窗戶讓陽光流洩入室內，天花板的高度從 2.3 米到 2.8 米不等，創造出很別致的視覺觀感，很適合拿來當作工作室使用。
進入工作室的入口裝置了一扇玻璃門，讓光線能夠自由流動。通往上層的樓梯是由軟松木所製成，內部則是採用三層落葉松板材，搭配膠合木樑和橡樹，打造出絕美的空間。
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