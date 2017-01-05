溫暖的北歐風: 簡約時尚的白色住宅

今天要帶大家去參觀的這個住家，有著簡單樸實的造型，裡頭設計有休閒娛樂區域、寬裕的儲藏空間，還採用明亮的淺色木頭來裝潢，讓人一看就愛上！最引人注目的是，這座兩層樓的住家走的是北歐式簡約路線，大型窗戶讓明媚的陽光可以盡情灑入室內，創造出非常明亮的視覺氛圍。這麼奇幻的建築物，是出自瑞士建築師 Hunkeler Partner 的手筆，現在就一起來參觀吧！
走廊的部分面積被切割出來，設計出更多的儲物空間。這處空間採用白色為主調，營造出明亮簡約的觀感，再搭配木頭豐富的色彩調性，一進到這裡，立刻就感受到滿滿的溫馨！
廚房和餐廳融合為一，極簡主義風格自然散發出溫暖調性。白色的廚房櫥櫃讓空間感覺特別明亮，搭配上餐桌和地板的木質紋理，以及大片玻璃門外的美麗風景，讓用餐的心情更愉悅！
這棟住家的通道和走廊都顯得非常明亮整潔，右邊的大型窗戶更為空間投注了自然光源。和其他區塊一樣，這裡的裝潢也採簡約主義，微妙的顏色和紋理，賦予空間一種北歐風格的溫柔感。
大型浴室同樣採用柔和的紋理質感來設計。兩座洗手檯加上一個大浴缸，讓家人可以同步使用提增方便性。洗手檯底下設有櫥櫃，牆上還有毛巾架，使用起來更順手。在這個明亮寬敞的浴室裡，保證讓你享受舒適的解放時光！
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