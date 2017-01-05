溫暖的北歐風: 簡約時尚的白色住宅

今天要帶大家去參觀的這個住家，有著簡單樸實的造型，裡頭設計有休閒娛樂區域、寬裕的儲藏空間，還採用明亮的淺色木頭來裝潢，讓人一看就愛上！最引人注目的是，這座兩層樓的住家走的是北歐式簡約路線，大型窗戶讓明媚的陽光可以盡情灑入室內，創造出非常明亮的視覺氛圍。這麼奇幻的建築物，是出自瑞士建築師 Hunkeler Partner 的手筆，現在就一起來參觀吧！