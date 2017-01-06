為平凡上點妝: 無趣寓所化身時尚住宅

市面上大部分的預售屋總有著大同小異的結構設計，制式的公寓式格局雖然簡單的包含了一切生活機能所需的空間，但在於精神美感上總稍嫌不足，不見得只有老房子需要被改造，美感不足的建築其實也應該給些不同的設計元素來增添生活的情調。這次點子簿要分享的是一間位於巴黎的建築，在 Parisdinterieur 的室內建築師的巧思下，原本84坪多的無趣空間化身時尚的住宅，甚至魔術般的將可用空間增加了 6 坪左右。
簡單的入口可以發現到雖然不會顯得特別老舊，但油漆已稍微有老舊脫落的現象，而且門一打開就可以看到櫥櫃的凌亂。
重新上過漆後的入口有別於原先的無趣，使用不同的色調來增加現代感，讓入口處變得具有時尚風。
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改造後的臥室空間呈現半開放式，由於臥室處於入口旁邊，因此入門的視線是不希望被遮蔽的，利用了大片的玻璃與木頭隔間來營造這樣的視感；而當需要隱私的時候，將臥室中的灰色吊簾拉上也不失大方。
雖是簡單的客廳，但卻缺少了空間的個性或溫度，雖使用大部分的白色元素，但似乎只有黑色沙發還勉強讓人接受。
增加了吊掛的藝術品，將原本死白的空間裡多了幾許點綴，淘汰毫無元氣的立燈，用更具現代感的燈具代替，客廳突然間就多了些藝術趣味了。
改造前的廚房大概因為空間的利用不當，因此造成凌亂感，原本該是整潔清爽的廚房，卻因此而備感雜亂。
改變了原先的收納方式，讓廚房有更多的儲存空間；墨綠色的晶亮櫥櫃更增添了俐落感，多樣花紋的拼貼磁磚更取代了原先平淡的地板。
在廚房的小角落預留了一個小小的用餐空間，安排在玻璃窗旁的用餐環境，更顯得舒適明亮。
餐廚與客廳的隔間使用了拉門的設計，這樣的區隔方式不但可以在不影響空間利用下保持各空間的隱私，甚至可以避免廚房的油煙入侵客廳。
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制式的乾濕分離衛浴，昏暗的照明設備似乎凸顯不了任何特色，與改造前廚房有一樣的無趣地板，著實了無新意。
與用黑色小磁磚鋪起牆面，搭配大面積的黑色地磚，大膽的轉變原有的浴室風格；明亮的照明設備讓浴室重顯清爽整潔。
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