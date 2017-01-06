為平凡上點妝: 無趣寓所化身時尚住宅

市面上大部分的預售屋總有著大同小異的結構設計，制式的公寓式格局雖然簡單的包含了一切生活機能所需的空間，但在於精神美感上總稍嫌不足，不見得只有老房子需要被改造，美感不足的建築其實也應該給些不同的設計元素來增添生活的情調。這次點子簿要分享的是一間位於巴黎的建築，在 Parisdinterieur 的室內建築師的巧思下，原本84坪多的無趣空間化身時尚的住宅，甚至魔術般的將可用空間增加了 6 坪左右。