7 個以低預算讓空間更豪華的小撇步

人人都欣羨華麗的美宅，但在自身的居家環境中其實也可以利用一些小撇步提升空間的質感。要裝修房子前不一定要利用到高檔次的建材才能夠體現空間價值，這次點子簿就要教你利用一些簡單的小方法，在維持原來的成本預算下，還能夠讓空間變得更豪華。
有別於一般傳統型磁磚的地鐵磚，不但方便裝修也能讓空間更有個性；金屬的材質也讓清潔更為便利，並且不是高成本的建材，相當適合任何專案設計的使用。
這樣的硬木地板是體現房屋質感與舒適的最佳裝修，如果家中的硬木地板因年代久遠而較為髒亂，請專業人士或自己動手清理一下，馬上能夠改善空間氛圍。
大器的空間裡最忌諱有太多沒必要的綴飾，記得在妝點你的空間的時候，簡單而且中性色調的選擇是最不會有地雷的。
不知道該如何布置你的家，或許可以參考:10 種佈置現代住家的方式。
當你需要替你的空間選擇色彩時，請務必記得簡單及中性，不去使用過多繽紛的色彩來為你的空間裝飾，簡單而正確的色調才是重點。圖片中的金絲雀黃正是 Pantone 2017 色彩趨勢的顏色。
廚房裡廚具的使用絕對是體現豪華最需要投資的區塊，便利有質感的烹調空間展現出的豪華不只是空間展示，更是一種生活態度。
當你想讓自家空間更有質感，那麼入口的設計覺得不能馬虎，入口不只是個通道，更是生活品味及態度的展現，充滿活力並有個性的入口其實不需要有太高成本的設置，用點小心機，你的居所就是小豪宅。
入口空間的設計在這裡你可以參考更多。