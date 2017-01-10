7 個以低預算讓空間更豪華的小撇步

當你想讓自家空間更有質感，那麼入口的設計覺得不能馬虎，入口不只是個通道，更是生活品味及態度的展現，充滿活力並有個性的入口其實不需要有太高成本的設置，用點小心機，你的居所就是小豪宅。

入口空間的設計在這裡你可以參考更多。