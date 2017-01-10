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7 個以低預算讓空間更豪華的小撇步

Yungshun Lee Yungshun Lee
Fotografia wnętrz - portfolio, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz 浴室
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人人都欣羨華麗的美宅，但在自身的居家環境中其實也可以利用一些小撇步提升空間的質感。要裝修房子前不一定要利用到高檔次的建材才能夠體現空間價值，這次點子簿就要教你利用一些簡單的小方法，在維持原來的成本預算下，還能夠讓空間變得更豪華。

地鐵磚

Fotografia wnętrz - portfolio, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz 浴室
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

有別於一般傳統型磁磚的地鐵磚，不但方便裝修也能讓空間更有個性；金屬的材質也讓清潔更為便利，並且不是高成本的建材，相當適合任何專案設計的使用。

乾淨的硬木地板

Simply Minimal Home Staging, Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

這樣的硬木地板是體現房屋質感與舒適的最佳裝修，如果家中的硬木地板因年代久遠而較為髒亂，請專業人士或自己動手清理一下，馬上能夠改善空間氛圍。

簡單中性的擺設

Camelia Divan Button & Sprung 臥室床與床頭櫃
Button &amp; Sprung

Camelia Divan

Button & Sprung
Button &amp; Sprung
Button & Sprung

大器的空間裡最忌諱有太多沒必要的綴飾，記得在妝點你的空間的時候，簡單而且中性色調的選擇是最不會有地雷的。

不知道該如何布置你的家，或許可以參考:10 種佈置現代住家的方式

正確的顏色選擇

Eton Mess ottoman Loaf 臥室配件與裝飾品 布織品 Yellow ottoman,bedroom,velvet,yellow,storage
Loaf

Eton Mess ottoman

Loaf
Loaf
Loaf

當你需要替你的空間選擇色彩時，請務必記得簡單及中性，不去使用過多繽紛的色彩來為你的空間裝飾，簡單而正確的色調才是重點。圖片中的金絲雀黃正是 Pantone 2017 色彩趨勢的顏色。

藝術品的展示

Трехкомнатная квартира для молодой семьи в современном стиле с элементами поп-арта, Studio 25 Studio 25 客廳 Blue
Studio 25

Studio 25
Studio 25
Studio 25

當你為家中挑選藝術品展示時，別記得要重視藝術品的美感呈現，給它一盞投射燈會讓你的居家空間產生有如藝廊般的氛圍。

高端廚具

Interior Designs , CCT INVESTMENTS CCT INVESTMENTS 現代廚房設計點子、靈感&圖片
CCT INVESTMENTS

CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS

廚房裡廚具的使用絕對是體現豪華最需要投資的區塊，便利有質感的烹調空間展現出的豪華不只是空間展示，更是一種生活態度。

有個性的入口

Квартира в Москве 100м2 (дизайнер Мария Соловьёва-Сосновик), Фотограф Анна Киселева Фотограф Анна Киселева 隨意取材風玄關、階梯與走廊
Фотограф Анна Киселева

Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева

當你想讓自家空間更有質感，那麼入口的設計覺得不能馬虎，入口不只是個通道，更是生活品味及態度的展現，充滿活力並有個性的入口其實不需要有太高成本的設置，用點小心機，你的居所就是小豪宅。

入口空間的設計在這裡你可以參考更多。

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