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成就不平凡：11個美麗精緻房子都有的共通點

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
Floreat Residence, Perth, Western Australia, Moda Interiors Moda Interiors 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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每個人偏好的建築風格不盡相同，可是大家建房的目的只有一個——打造一個舒適的安樂窩。那麼，一個舒適美房到底需要具備什麼樣的條件呢？今天我們將會列出11個美麗精緻房子都有的共通點讓大家來參考，讓大家把自己的家變得不平凡！

​1. 有層次的照明

Seba Life , Canan Delevi Canan Delevi 玄關、走廊與階梯配件與裝飾品
Canan Delevi

Canan Delevi
Canan Delevi
Canan Delevi

單靠冷冷的光管燈光難以營造出一種舒適的氛圍，你們不妨考慮使用各種不同的燈具吧！無論是牆燈、吊燈或者檯燈，只要有多種不同的燈光互相配合，你會驚訝於簡單的燈具所帶來的美麗效果！ 

​2. 善用對比色

Passive in Park Slope, Sarah Jefferys Design Sarah Jefferys Design 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Sarah Jefferys Design

Sarah Jefferys Design
Sarah Jefferys Design
Sarah Jefferys Design

每天只吃同一樣菜或者穿同一樣的衣服你總是會厭吧？那為什麼房子的裝潢設計一定要是全白或者其他單一顏色呢？試一下多運用對比色的不同搭配，為室內添一些變化吧！

​3. 精美裝飾

Church Mews, Hartland, Devon The Bazeley Partnership 餐廳
The Bazeley Partnership

Church Mews, Hartland, Devon

The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership

房子的空間並不是愈大愈好，如果空間夠大可是缺乏合適的擺，設到最後只會呈現出空蕩感。多花心思去挑選精緻的裝飾去虜獲人心吧，例如做工精細的天花吊飾、乾花擺設和鏡框～

​4. 加添驚喜

Kitchens, Clean Design Clean Design 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

為房子加添一點點讓人意想不到的驚喜！比如說裝設可以轉換型態的吊燈或者在廚房掛上一幅特別的油畫。

​5. 自然物料

​Sitting room Bedford Gardens house. Nash Baker Architects Ltd 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 Grey
Nash Baker Architects Ltd

​Sitting room Bedford Gardens house.

Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd

使用自然物料例如羊毛或木製傢品不一定只適合鄉村風格，其實只要配搭得宜，這些自然物料也可以顯得份外時尚。

​6. 強調藝術元素

London Art de Vivre Sophie Nguyen Architects Ltd 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Sophie Nguyen Architects Ltd

London Art de Vivre

Sophie Nguyen Architects Ltd
Sophie Nguyen Architects Ltd
Sophie Nguyen Architects Ltd

在家擺放藝術品最能簡單直接地美化空間，如果能選擇自己喜歡的藝術作品甚或自己創作的畫作、黑白照等等就更好！

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​7.充足的自然光

Orangery with Marvin Windows Marvin Windows and Doors UK 窗戶
Marvin Windows and Doors UK

Orangery with Marvin Windows

Marvin Windows and Doors UK
Marvin Windows and Doors UK
Marvin Windows and Doors UK

自然光向來都是最便宜最有效的「裝飾品」，有效提升空間感以及舒適度，當然大前提是你要安裝大量的玻璃窗引進自然光囉。

​8. 多種材質

Porthleven, LEIVARS LEIVARS 客廳
LEIVARS

Porthleven

LEIVARS
LEIVARS
LEIVARS

使用多種不同材質製成的傢俱、傢品出來的效果可能會比想像中好，例如木製椅子上擺放柔軟的布質抱枕或者在布藝沙發上放上一條暖暖的羊毛毯子，畢竟「異性相吸」嘛！

​9. 大型毛毯

Floreat Residence Moda Interiors 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Moda Interiors

Floreat Residence

Moda Interiors
Moda Interiors
Moda Interiors

如果家裡是採用開放式空間設計的話，利用大型地毯把不同的起居空間分隔開來是最好用的方法，例如上圖的餐廳客廳

​10. 精心佈置的玄關

Supremely Sophisticated, Andrea Schumacher Interiors Andrea Schumacher Interiors 經典風格的走廊，走廊和樓梯
Andrea Schumacher Interiors

Andrea Schumacher Interiors
Andrea Schumacher Interiors
Andrea Schumacher Interiors

除了入口以外，客人一進門看到的就是玄關。一個經過精心設計和佈置的玄關客人很容易在客人心中留下良好的深刻印象呢，並且會對屋主的口味多加讚許。

11.著重平衡

Residência A & F, Lyssandro Silveira Lyssandro Silveira 客廳 Blue
Lyssandro Silveira

Residência A & F

Lyssandro Silveira
Lyssandro Silveira
Lyssandro Silveira

視覺平衡在室內設計來說非常重要，把傢俱對稱地擺放可以營造出一種整潔又療癒的效果，還能令室內裝潢看起來更和諧。

如果你想要把以上的元素融入自己房子的設計當中，歡迎你找專業人士指教喔～

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