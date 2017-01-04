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​10 個絕對會讓賓客驚艷的玄關走廊設計

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
Private Residence, Surrey, Nice Brew Interior Design Nice Brew Interior Design 現代風玄關、走廊與階梯
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入口設計的重要性我們已經強調過很多遍了，可是你有同樣重視玄關和走廊的部分嗎？今天我們就不聊別的，我們聊玄關走廊的設計！

到底怎樣設計才算是個美觀、實用又能為賓客們帶來驚喜的走廊呢？如果礙於空間大小，你又可以採用甚麼樣的設計呢？現在就讓以下的10個玄關/走廊設計來回答你這些問題吧！

​1. 未來與復古

Casa em Jurerê Internacional - SC - Brasil, Samara Barbosa Arquitetura Samara Barbosa Arquitetura 經典風格的走廊，走廊和樓梯
Samara Barbosa Arquitetura

Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura

如果在室內裝潢用上大量的玻璃元素很容易就可以營造出一種未來感，例如上圖的樓梯圍欄和樓梯前的圓桌都是玻璃的。然而，這個設計空間中間的鮮黃色櫃子的設計帶點復古味道，這種未來與復古的視覺衝激令人覺得很特別！

2. 賓至如歸

Private Residence, Surrey, Nice Brew Interior Design Nice Brew Interior Design 現代風玄關、走廊與階梯
Nice Brew Interior Design

Private Residence, Surrey

Nice Brew Interior Design
Nice Brew Interior Design
Nice Brew Interior Design

在玄關處放上兩個單人座沙發的點子，你覺得如何呢？設計師在此選用的藍色磨沙皮單人椅給人一種鎮靜、溫暖的感覺。地板上的長形花紋地毯就好像引領客人進門一樣，帶來一種賓至如歸的歸屬感。

​3. 溫暖至極

Residencia Enseada Azul, FERNANDO ROMA . estudioROMA FERNANDO ROMA . estudioROMA 熱帶式走廊，走廊和樓梯
FERNANDO ROMA . estudioROMA

FERNANDO ROMA . estudioROMA
FERNANDO ROMA . estudioROMA
FERNANDO ROMA . estudioROMA

這個暖色系的木質玄關從第一眼就給人一種溫暖的感覺，讓人忍不住順著樓梯走進屋內一探究竟。值得留意的還有樓梯旁邊的地板喔～原來玄關也可以成為展示屋主私人珍藏的絕佳空間呢！

​4. 翠綠迴廊

homify 隨意取材風玄關、階梯與走廊
homify

homify
homify
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如果你一進門就被這滿滿的綠意包圍，我們相信你必定會感覺到驚喜吧！既然決定要把綠色設定為主角，那這個空間理所當然地要盡量保持簡潔囉～

​5. 個人展示廳

E2 PAVILION ECO HOUSE, BLACKHEATH E2 Architecture + Interiors 現代風玄關、走廊與階梯
E2 Architecture + Interiors

E2 PAVILION ECO HOUSE, BLACKHEATH

E2 Architecture + Interiors
E2 Architecture + Interiors
E2 Architecture + Interiors

這一次我們真的把玄關走廊變成餉人的展示廳了！只要放上一個長長的櫃子（把它當成鞋櫃或者書櫃也可以，一物多用），並在牆上掛滿自己的收藏或自己的作品就可以了！這樣子絕對不怕客人來到會沒話題聊。

​6. 吊燈

Family Home in Winchester's Sleepers Hill, Martin Gardner Photography Martin Gardner Photography 經典風格的走廊，走廊和樓梯
Martin Gardner Photography

Family Home in Winchester's Sleepers Hill

Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography

原來燈具也可以成為玄關的焦點呢！不過記得要選用設計新穎獨特的大型吊燈，甚或是可轉換形狀的好玩吊燈也行啊。

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​7. 實用小空間

Raumwunder, Connox Connox 玄關、走廊與階梯衣架與掛勾
Connox

Connox
Connox
Connox

如果玄關位置沒有很寬闊也沒關係，那就像這樣子善用牆上的空間放置不同的物品吧！賓客物一定會對你的收納小空間留下深刻印象。

​8. 永恆的鮮花設計

A House On The River Emma & Eve Interior Design Ltd 乡村风格的走廊，走廊和楼梯
Emma &amp; Eve Interior Design Ltd

A House On The River

Emma & Eve Interior Design Ltd
Emma &amp; Eve Interior Design Ltd
Emma & Eve Interior Design Ltd

鮮花這種植物真的非常有療癒效果，而且以鮮花點綴空間是永恆不變的定律，因為一定會好看嘛～把鮮花放在竹籃裡擺放，看起來效果也非常不錯。

​9. 雲石空間

homify 玄關、走廊與階梯照明
homify

homify
homify
homify

使用雲石地板舖設的玄關顯得份外高貴優雅，盡量把空間保持簡潔來凸顯主角是上上之道，不過加添一小盤顏色鮮艷的花兒也不失為一個好點子。

​10. 完美平衡

Entrance Hallway Roselind Wilson Design 玄關、走廊與階梯座椅 hallway,entrance hallway,chaise,chair,carpet,walll light,art,wall art,luxury
Roselind Wilson Design

Entrance Hallway

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

這個看起來完美平衡、完美對稱的玄關位置扣人心弘；兩人座椅子的坐墊花紋十分經典，帶來點點復古味道。整個空間彌漫著一種淡雅的氣氛，讓人不禁多駐足一回兒。

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