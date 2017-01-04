​10 個絕對會讓賓客驚艷的玄關走廊設計

如果在室內裝潢用上大量的玻璃元素很容易就可以營造出一種未來感，例如上圖的樓梯圍欄和樓梯前的圓桌都是玻璃的。然而，這個設計空間中間的鮮黃色櫃子的設計帶點復古味道，這種未來與復古的視覺衝激令人覺得很特別！
在玄關處放上兩個單人座沙發的點子，你覺得如何呢？設計師在此選用的藍色磨沙皮單人椅給人一種鎮靜、溫暖的感覺。地板上的長形花紋地毯就好像引領客人進門一樣，帶來一種賓至如歸的歸屬感。
這個暖色系的木質玄關從第一眼就給人一種溫暖的感覺，讓人忍不住順著樓梯走進屋內一探究竟。值得留意的還有樓梯旁邊的地板喔～原來玄關也可以成為展示屋主私人珍藏的絕佳空間呢！
這一次我們真的把玄關走廊變成餉人的展示廳了！只要放上一個長長的櫃子（把它當成鞋櫃或者書櫃也可以，一物多用），並在牆上掛滿自己的收藏或自己的作品就可以了！這樣子絕對不怕客人來到會沒話題聊。
原來燈具也可以成為玄關的焦點呢！不過記得要選用設計新穎獨特的大型吊燈，甚或是可轉換形狀的好玩吊燈也行啊。
鮮花這種植物真的非常有療癒效果，而且以鮮花點綴空間是永恆不變的定律，因為一定會好看嘛～把鮮花放在竹籃裡擺放，看起來效果也非常不錯。
這個看起來完美平衡、完美對稱的玄關位置扣人心弘；兩人座椅子的坐墊花紋十分經典，帶來點點復古味道。整個空間彌漫著一種淡雅的氣氛，讓人不禁多駐足一回兒。
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