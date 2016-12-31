沁藍色的混凝土住宅：現代時尚的海濱生活

有一間海濱別墅應該是不少人的夢想，尤其是當夏日來臨，人人爭想前往海邊渡假，民宿不是供不應求就是價格超出預算，因此能有屬於自己的一間海濱別墅就更加美好。今天要介紹的海濱別墅是位在巴西的一個沁藍的獨棟住宅，混凝土的大地色搭配上藍色，有種天與地交錯的感覺，而走進房子後，裡頭時尚且現代的設計更是能滿足熱愛現代居家生活的你。

一起前往這間房子參觀更多細節吧！