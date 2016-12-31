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沁藍色的混凝土住宅：現代時尚的海濱生活

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A CASA AZUL, HECHER YLLANA ARQUITETOS HECHER YLLANA ARQUITETOS 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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有一間海濱別墅應該是不少人的夢想，尤其是當夏日來臨，人人爭想前往海邊渡假，民宿不是供不應求就是價格超出預算，因此能有屬於自己的一間海濱別墅就更加美好。今天要介紹的海濱別墅是位在巴西的一個沁藍的獨棟住宅，混凝土的大地色搭配上藍色，有種天與地交錯的感覺，而走進房子後，裡頭時尚且現代的設計更是能滿足熱愛現代居家生活的你。

一起前往這間房子參觀更多細節吧！

外觀

A CASA AZUL, HECHER YLLANA ARQUITETOS HECHER YLLANA ARQUITETOS 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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這個家的外觀可謂是結合了現代與傳統之美，混凝土的素材是現代的元素，而三角形的屋頂則是傳統的結構。高聳的木頭門配上混凝土的顏色，讓人有擁抱大地的感覺。

客廳

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藍色的主題也延續到了客廳裡面，瞧瞧傢俱以及壁面上不同色階的藍色，與白色結合之後讓人感到耳目清新。開放式的設計讓客廳感覺更為寬敞。

餐廳

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餐廳與廚房也採取了開放式的設計，餐桌選用木頭的材質，搭配上不同顏色的椅子後一點也不單調，更有個性。黑色系的廚房寬敞且現代，吧臺桌的設計非常適合屋主與友人小酌或是想用早餐。

樓梯與餐廳

A CASA AZUL, HECHER YLLANA ARQUITETOS HECHER YLLANA ARQUITETOS 現代風玄關、走廊與階梯
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剛才看到的餐廳是較隨性風格的空間，而這個家上樓梯之前的區塊有個圓桌的小餐廳，白色加上玻璃以及木頭的搭配特別有質感，牆上的圓形木頭裝飾簡單又美麗。

第二個客廳

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與剛才的客廳相比，這間第二個小客廳更加有度假的氣息。木頭製的座椅配上白色的坐墊讓人感到徐徐微風，石頭的地板更適合在夏天的時候赤腳踏在上面。

視聽客廳

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沒錯，這個家居然還有第三個小客廳，這個區域由於空間較小，因此感覺更加親密，適合與家人在此一起看影片，度過美好的飯後時光。

臥室

A CASA AZUL, HECHER YLLANA ARQUITETOS HECHER YLLANA ARQUITETOS 臥室
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臥室使用上了大量的石材，素材以及顏色的選擇讓房間散發穩重感，時尚卻又舒適的設計絕對讓屋主能夠一覺到天明。

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